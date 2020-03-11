Коронавирус в Молдове: кабмин ужесточил наказание за несоблюдение карантина

Правительство одобрило пакет поправок к ряду законов, которые предусматривают наказание, вплоть до уголовного, за халатное отношение к мерам по предотвращению распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Молдавский кабинет министров высказался в пользу ужесточения санкций за халатное отношение к правилам карантина. Таким образом, за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний срок наказания вырастет до семи лет. Пакет соответствующих поправок к ряду законов был одобрен правительством в среду, далее он будет выслан парламенту на утверждение.

По словам автора проекта, министра юстиции Фадея Нагачевского, поправки к Уголовному кодексу и Кодексу о правонарушениях необходимы, чтобы наделить государственные институты дополнительными юридическим рычагами для борьбы с распространением вируса.

"Это необходимо, чтобы у государства появилась возможность реагировать быстро и жестко в отношении лиц, которые халатно относятся к правилам карантина", - заявил Нагачевский.

Таким образом, поправки предполагают ужесточение уголовной ответственности за нарушение ст. 215 (Распространение эпидемических заболеваний). Теперь, она будет предусматривать наказание до семи лет лишения свободы либо штраф в размере 1000 у.е. (50 тысяч леев). Это в том случае, если действия правонарушителя привели к смерти человека.

Более того, и Кодекс о правонарушениях будет дополнен статьей, которая определяет наказание за "несоблюдение мер по профилактике, предотвращению и борьбе с эпидемическими заболеваниями", "намеренное предоставление ложной или неполной информации, необходимой для эпидемиологической карты" в виде штрафа вплоть до 500 у.е. (25 тысяч леев).

Также, по словам министра, компетенции по выявлению и наказанию лиц, допустивших нарушение, были распределены между различными ведомствами. При этом, Нагачевский подчеркнул, что поправки не будут обладать ретроактивной силой.

"Это срочная, исключительная, если хотите, внесистемная мера. Мы должны приложить все усилия, дабы избежать объявления чрезвычайного положения в области общественного здоровья", - отметил глава Минюста.

Ожидается, что проект поправок будет направлен в парламент уже в среду вечером.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло трех. В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай заражения возбудителем пневмонии нового типа. COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. А уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". Затем, Минздрав республики сообщил о еще двух заразившихся - 60-летних мужчине и женщине.

Впоследствии, президент Игорь Додона рассказал, что власти рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий. Последний предполагает увеличение количестве заразившихся до более чем тысячи.

"Для каждого сценария мы разработали четкие протоколы реагирования ведомств... Мы готовы и ко второму, и к третьему, и к четвертому сценарию", - отметил Додон.

По последним данным, из 30 человек, которые в последние дни попали под подозрение о наличии коронавируса, в 28 случаях результаты оказались отрицательными.

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