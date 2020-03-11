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Тест-системы для диагностики нового коронавируса

В Молдове - еще один случай коронавируса

© AFP 2019 / THOMAS KIENZLE
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (117)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200311/29497159/moldova-podtverdili-esche-odin-sluchay-koronavirusa.html

К настоящему моменту общее число реально инфицированных достигло в республике четырех - данные Минздрава.

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. В Молдове подтвердился еще один случай коронавируса нового типа. Об этом сообщила глава Минздрава страны Виорика Думбрэвяну.

По ее словам, речь идет молодом человеке, который прибыл в Молдову из Италии.

"У нас есть финальный результат в одном случае. У человека подтвержденно наличие коронавируса. Речь идет о молодом человеке, который верунлся из Италии", - заявила Думбрэвяну.  

Она подчеркнула, что ситуация не изменилась в случае тех граждан, у кого есть подозрение на болезнь. По словам Думбрэвяну, в данный момент шестеро взрослых находятся в больнице имени Тома Чорбэ, а еще семеро - в муниципальной детской инфекционной больнице, среди них  – пятеро детей и двое взрослых. 

Между тем, по словам президента Игоря Додона, все граждане у кого наличие вируса подтвердилось, заразились им за границей.    

"Из 44 случаев подозрения на коронавирус – 28 отрицательных результатов, одни положительный, остальные до сих изучаются. С точки зрения динамики заражения речи не идет о массовом распространении болезни", - заявил президент Игорь Додон.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло четырех. В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай заражения возбудителем пневмонии нового типа. COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. Затем, Минздрав республики сообщил о еще двух заразившихся - 60-летних мужчине и женщине.

8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (117)

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