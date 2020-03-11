Коронавирус отразился на молдавском спорте - введены новые ограничения

КИШИНЕВ, 11 мар - Sputnik. В целях предотвращения распространения коронавируса нового типа на территории республики антикризисный штаб ввел новые ограничения - вся соревновательная и подготовительная спортивная деятельность в стране отменена в профильных школах, комплексах и залах. Ограничения ввели до 23 марта 2020 года.
В то же время, соревнования, сборы и тренировки, на которых присутствует более 50 человек, откладываются до 1 апреля текущего года. Руководители спортивных учреждений обязаны разместить соответствующий приказ на информационных панно, а также на веб-страницах и сайтах.
Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло четырех. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев.
8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".
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