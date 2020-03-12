Специалист о том, эффективны ли медицинские маски против коронавируса

Жители Молдовы, стараясь уберечься от заражения коронавирусом, используют медицинские маски, другие обильно употребляют чеснок, третьи применяют оксолиновую мазь - корреспондент Sputnik Молдова выяснял, эффективны ли такие методы.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Десятки людей на улицах молдавской столицы облачились в медицинские маски, от других в общественном транспорте пахнет чесноком - таким образом жители Кишинева спасаются от заражения коронавирусом, однако, по утверждениям медиков, подобные меры предосторожности - неэффективны.

Когда гигиена зависит от культуры

Люди должны строго соблюдать правила личной гигиены, по возможности избегать появления в общественных местах, а ограничения на массовые собрания, которые ввело правительство страны, поможет в этом. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова заявила заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"В нашем обществе, к сожалению, нет культуры гигиенического поведения. Да, некоторые люди надевают медицинские маски, но они не защищают от заражения коронавирусом. Они лишь частично могут воспрепятствовать распространению ОРВИ", - заявила собеседница. © Sputnik / Vitaliy Timkiv В Приднестровье развеяли слухи о случаях заражения коронавирусом

Многие граждане нашей страны, по словам врача, впадают в крайности: некоторые запускают вирусные заболевания и обращаются к специалистам в последний момент, когда уже понимают, что самолечение закончилось ухудшением состояния здоровья. Другие, наоборот, бьют тревогу тогда, когда у них нет даже симптомов респираторных вирусных инфекций, но приходят к докторам и требуют проверить - есть у них коронавирус или нет.

"Многие граждане жалуются в соцсетях, что им отказали в проведении анализа на наличие коронавируса. Но есть строгие показатели, по которым мы проводим анализы. Если их нет, то мы не проводим такого лабораторного исследования", - отметила Кирьякова.

Как правило, жители нашей страны становятся заложниками собственных предубеждений. Использование оксолиновой мази, других препаратов, обильное поедание лука и чеснока - все это не защитит человека от заражения коронавирусом, если это, к сожалению, все же произойдет. © Sputnik / Rodion Proca Пынтя: коронавирус может унести 65 миллионов жизней, если его не остановить

"Но сила самовнушения, конечно, творит чудеса и становится настоящей панацеей от заболеваний. Если это успокаивает человека, я - всегда "за" такие средства. Главное - не впадать в панику и успокоиться", - отметила собеседница.

Почему маски не защищают от заражения

Для начала нужно понять, что грипп распространяется воздушно-капельным путем. Когда зараженный человек чихает или кашляет, в воздух попадают маленькие инфицированные капли, которые здоровый человек может вдохнуть.

Если потрогать руками инфицированную поверхность, а потом дотронуться до лица, также велик шанс заразиться. Важно понимать, что речь идет не о каплях слюны или мокроты, а о частицах микроскопического размера. Как правило, люди покупают маски самого низкого класса защиты. Такие маски легко пропускают зараженные частицы через саму материю и с боков — там, где защитный слой плохо прилегает к лицу.

Такие маски нужны в основном для других целей — например, чтобы защитить лицо хирурга от загрязнения при операции. Кроме того, такие маски могут носить уже заболевшие люди, чтобы защитить окружающих от капель слюны и мокроты.

Правда, если маску при этом не менять каждые пару часов, риск распространить инфекцию только вырастет — за это время на маске скопится больше вирусов, чем в обычном выдохе.

Ситуация с COVID-19 в Молдове

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло трех. В субботу, 7 марта, в Молдове подтвердился первый случай заражения возбудителем пневмонии нового типа. COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев. А уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа.

Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код". Затем, Минздрав республики сообщил о еще двух заразившихся - 60-летних мужчине и женщине.

Впоследствии, президент Игорь Додона рассказал, что власти рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий. Последний предполагает увеличение количестве заразившихся до более чем тысячи.

"Для каждого сценария мы разработали четкие протоколы реагирования ведомств. Мы готовы и ко второму, и к третьему, и к четвертому сценарию", - отметил Додон.

По последним данным, из 30 человек, которые в последние дни попали под подозрение о наличии коронавируса, в 28 случаях результаты оказались отрицательными.

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