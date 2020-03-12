Из эпицентра событий: про коронавирус в Италии рассказала гражданка Молдовы

Что происходит в Италии, и в какой ситуации там находятся граждане РМ, рассказала корреспонденту Sputnik уроженка Молдовы Карина Мунтяну.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. В Италии бушует эпидемия коронавируса, власти объявили карантин по всей стране. Из СМИ мы узнаем, что в супермаркетах люди сметают все: от туалетной бумаги до мясных полуфабрикатов, рестораны пустуют, общественный транспорт не ходит.

Но какова ситуация на самом деле? Корреспондент Sputnik Молдова связалась по телефону с соотечественницей, проживающей сейчас в Италии.

Карина Мунтяну находится практически в самом центре событий – на севере Италии в небольшом городке Сан-Джованни-ин-Персичето. Этот населенный пункт расположен между городами Болонья и Модена. В последнем зарегистрировано большое количество зараженных.

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По рассказу собеседницы, во вторник объявили так называемую "красную зону". Это означает, что все жители Италии обязаны находиться дома. Это правило действует пока до 3 апреля.

"Между городами и областями устанавливают границы. Никого не выпускают. В соседнем городе Модена заражены практически все. Население успокаивают тем, что этот вирус страшен только для стариков, все стараются не поддаваться панике, но это тяжело", - рассказала Карина Мунтяну.

Собеседница отметила, что до ввода запрета на выход из дома, многие и так избегали посещать людные места. Помимо этого, множество жителей итальянских городов решили еще больше перестраховаться и постоянно носят медицинские маски и даже перчатки.

Уже долгое время закрыты все учебные заведения, музеи, кинотеатры, салоны красоты и другие заведения. Для посещений более недоступны тюрьмы, больницы и дома престарелых.

Ученики и студенты, по словам нашей соотечественницы, вынуждены также находиться дома.

"Я работаю в магазине одежды и раньше к нам постоянно приходили туристы, было много россиян. Теперь продажи упали, лично к нам мало кто приходит. Спасает онлайн заказ одежды. Из той же России у нас много заявок, но они уже не приезжают", - пояснила Мунтяну.

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По мнению собеседницы, в некоторых случаях ситуации доходят до абсурда: в тех немногих общественных заведениях, которые продолжают работать, действует правило "одного метра". Сотрудники таких учреждений, как объяснила Мунтяну, обставляют себя стульями или чем-то другим, чтобы ограничить расстояние, на которое могут приблизиться посетители.

А что касается всех приезжих граждан, в том числе и наших соотечественников, то там речи не идет о каких-либо департациях или плохом отношении.

"Все, что я слышала и знаю, это то, что, правда, многие наши отправились домой, в Молдову. Но это не потому, что кто-то выгоняет. Скорее это от страха и плохого медицинского обслуживания. Как минимум в городе, где я проживаю, даже с обычной болезнью до врачей тяжело достучаться, а когда сложилась такая ситуация, то ждать хоть какого-то внимания к себе приходится очень долго", - пояснила Мунтяну.

Девушка рассказала, что уехала в Италию четыре года назад, туда уже перебралась практически вся ее семья. Она также как и многие наши соотечественники думала вернуться на родину из-за вспышки коронавируса. Такие призывы она слышала от многих своих земляков. Однако на данный момент, как считает собеседница, лучше оставаться в Италии, либо, если уезжать, то в другую страну, а не в Молдову.

В Республике Молдова на данный момент есть четыре подтвержденных случая вирусной пневмонии. Все эти граждане прибыли из Италии.

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