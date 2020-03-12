Мнение ветерана МВД - жители Молдовы провоцируют воров на ограбление

В Молдове нет и месяца, и нескольких дней, чтобы припаркованный во дворе или на обочине автомобиль не был взломан и ограблен, каковы причины такого разгула - ответ искал корреспондент Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Оставляя ценные вещи, электронные девайсы и дорогостоящие мобильные телефоны в салонах автомобилей, припаркованных не на стоянках, жители Молдовы сами подталкивают воров к ограблению, даже если оставляют свою машины на несколько десятков минут в надежде, что за этот отрезок времени никто не решится посягнуть на содержимое салона. Такое мнение в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова высказал экс-вице-министр внутренних дел республики, ветеран МВД Геннадий Косован.

Полиция практически еженедельно сообщает о случаях взлома автомобилей граждан, зачастую воров удается найти, однако иногда такие преступления остаются нераскрытыми. А иногда жертвами воров становятся сами сотрудники правоохранительных органов.

"Вы не поверите, но я сам однажды стал жертвой автомобильных воров. По своей глупости, я оставил в салоне автомобиля кожаную куртку, а когда вернулся к машине через некоторое время, обнаружил, что она была взломана, а предмет гардероба украден", - рассказал полковник полиции в отставке. © Sputnik / Evghenii Panasenco Полиция предупреждает: карманники в Кишиневе вновь "вышли на охоту"

Главное, по словам ветерана МВД, - это не оставлять ценную "приманку" в салоне автомобиля, поскольку вор никогда не пойдет на взлом, не удостоверившись заранее, что там нечем поживиться. Одним из методов защиты автомобиля, как отметил собеседник, могут стать самые современные видеорегистраторы, которые можно оставлять включенными на ночь или на время отсутствия владельца автомобиля в его салоне. Вряд ли вор покусится на взлом такого авто.

"Самое лучшее, к чему можно прибегнуть, установить камеры видеонаблюдения у подъездов, во дворах жилых домов. Таким образом владелец автомобиля сможет на своем компьютере, в режиме онлайн отслеживать, не покусился ли кто-то из воров на содержимое его автомобиля", - уточнил Косован.

Как правило, на взлом автомобилей идут наркоманы, которые таким образом зарабатывают себе на приобретение очередной дозы "зелья". Но делают они это не собственными руками, а привлекают к преступлению подростков, которым не исполнилось 14 лет. То есть, даже если взломщика задержат сотрудники правоохранительных органов, к нему суд не сможет применить положения Уголовного кодекса Молдовы. CC0 / Pixabay / TheDigitalWay Они же - дети: в Кишиневе задержали приятелей, серийно грабивших автомобили

У полиции Кишинева также есть конкретные советы, как обезопасить, к примеру, свое авто от угона или от взлома. Естественно, среди первоочередных значится установка хорошей и надежной сенсорной сигнализации, распространяющейся на окна и капот машины. По мнению сотрудников полиции, эти системы всегда доказывают свою эффективность.

Не надо полагаться на случай и оставлять даже на несколько минут открытыми окна и двери автомобиля. Наивно думать, что преступники не воспользуются возможностью и не украдут машину. Фатальная ошибка - оставлять ключи в замке зажигания.

На ночь машину, по словам правоохранителей, лучше оставлять на стоянках, а тем, кому не найдется места, лучше парковаться в местах, где периодически проезжают полицейские патрульные экипажи.

Более того, для максимальной безопасности следует использовать систему блокировки руля, коробки передач или тормозов. Соблюдая все эти рекомендации, вряд ли вы позволите кому-то увести верную "ласточку" у вас из-под носа.

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