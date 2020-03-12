В Кишинев с официальным визитом прибывает премьер Венгрии Виктор Орбан

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан приедет в молдавскую столицу для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. В молдавскую столицу прибывает 12 марта с официальным визитом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Во время визита глава венгерского правительства встретится с премьер-министром Молдовы Ионом Кику, президентом Игорем Додоном и примет участие в работе двустороннего форума предпринимателей Молдова — Венгрия, который состоится во Дворце республики.

Ранее глава республики Игорь Додон сообщил, что визит венгерского лидера имеет большое экономическое значение для Молдовы, поскольку вместе с Орбаном приедет группа предпринимателей, готовых инвестировать средства в инфраструктуру страны.

Венгрия планирует выделить Молдове кредит в размере 100 миллионов евро для развития бизнеса в Молдове и открытии новых рабочих мест в стране.

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