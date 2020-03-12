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Больница

Женщина с детьми с подозрением на коронавирус отказалась от госпитализации

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200312/29500980/jenschina-s-detmi-s-podozreniem-na-koronavirus-otkazalas-ot-gospitalizatsii.html

Пациентка с подозрением на коронавирус повела себя агрессивно по отношению к врачам и отказалась от госпитализации.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. В Кишиневе из Муниципальной детской клинической инфекционной больницы сбежали несколько пациентов, у которых было подозрение на коронавирус. Эту информацию сообщила на брифинге в четверг директор этого медучреждения Людмила Бырка. 

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По ее словам, женщина повела себя агрессивно по отношению к врачам, вырвалась и сбежала из больницы, взяв с собой своих детей. 

"Женщина, у которой подозревали коронавирус, не захотела оставаться в больнице и даже не позволила нам взять у нее пробы для анализа в лаборатории. Она не позволила нам взять анализы и у ребенка. Повела себя агрессивно по отношению к врачам и сбежала из отделения приемного покоя", - пояснила Бырка.

Она отметила, что пациентку уже разыскивает полиция. Директор призвала всех пациентов быть ответственными и выполнять указания врачей, потому что в этой ситуации важно не заразить других граждан. 

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"Правоохранительные органы занимаются этим делом. Тут речь о безответственности по отношению к самому себе и окружающим. Ведь один зараженный представляет угрозу для 4-5 человек. Напоминаю, что в случае подозрения на коронавирус, важно самоизолироваться и обратиться к семейному врачу" , - добавила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбоэвяну. 

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Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло четырех. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. 

Восьмого марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

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