На границах Молдовы проверку термосканером проходят около трети въезжающих

Пограничная служба сообщила, что за сутки со стороны Румынии, Украины и по воздуху в страну въехали более 18 тысяч человек.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. За последние сутки в Молдове прибыли из-за границы 18186 человек. Молдо-румынскую границу на въезде в страну пересекли 9469 человек, молдо-украинскую — 6533, а воздушным путем прибыли 2184 человека. Об этом сообщила Пограничная служба в ежедневной сводке.

При этом на всех пунктах пересечения границы с помощью термосканеров и термометров были проверены 5608 человек, что составляет менее трети от общего потока.

Все лица, которые прибывают в Молдову из зон, где отмечена вспышка заболеваемости COVID-19, обязаны в пунктах пересечения границы заполнить эпидемиологические анкеты с правильным указанием личных данных и географического региона, из которого они возвращаются. Анкеты передаются в центры семейных врачей на территории для обеспечения карантинного надзора в течение 14 дней, сообщает Пограничная служба.

В среду правительство одобрило пакет поправок к ряду законов, которые предусматривают наказание, вплоть до уголовного, за халатное отношение к мерам по предотвращению распространения коронавируса. Ожидается, что эти поправки будут в срочном порядке рассмотрены на пленарном заседании парламента.

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