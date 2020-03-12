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Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров

В ночь на четверг вступил в силу запрет на авиасообщение с Италией

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200312/29503754/v-noch-na-chetverg-vstupil-v-silu-zapret-na-aviasoobschenie-s-italiey.html

Кроме того, введен запрет на посадку на воздушные суда, следующие в Молдову, транзитных пассажиров из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. В четверг, 12 марта, с 00.00, вступило в силу решение о временном прекращении воздушного сообщения с Италией. Об этом сообщила Пограничная служба Республики Молдова.

Самолет
© Sputnik / Miroslav Rotari
Авиакомпания Air Moldova временно приостанавливает сообщение с Италией

В то же время, вступил в силу и запрет, в соответствии с которым авиаперевозчики обязаны не допускать посадки на воздушные суда, следующие в Молдову, транзитных пассажиров, следующих из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи.

Запретительные меры введены до 31 марта 2020 года, с возможностью продления.

В настоящее время нет ограничений на движение через пункты пропуска, расположенные на молдо-румынской и молдо-украинской границах, все пункты пересечения работают в обычном режиме, отмечает Пограничная служба.

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