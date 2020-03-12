Снос киосков в Кишиневе — некоторые ничего не платили в бюджет годами

Примэрия обещает в ближайшее время опубликовать проект концепции по размещению торговых точек на улицах Кишинева.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. В Кишиневе продолжается снос торговых ларьков, принадлежащих экономическим агентам, которые нарушают законодательство или не соблюдают обязательства перед муниципальным бюджетом. Об этом сообщил генеральный примар столицы Ион Чебан.

"Сегодня утром демонтировали ларек, незаконно построенный над подземным переходом на улице Иона Крянгэ на кольцевой развязке с улицей Каля Ешилор и проспектом Штефана чел Маре", - сообщил примар, который распространил в социальных сетях фото с рабочими, демонтирующими киоск.

Чебан отметил, что ларек был установлен в соответствии с законодательством, однако разрешение на его деятельность истекло несколько лет назад, и за это время в муниципальный бюджет не было уплачено ни бана.

Примар Кишинева подчеркнул, что работа по возвращению всех экономических агентов, действующих в столице, в пределы правовой базы будет продолжена, а в скором времени примэрия опубликует концепцию по размещению торговых единиц на улицах Кишинева.

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