На выборах в Хынчештах продезинфицируют участки для голосования

В целях соблюдения решений Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью "о развитии эпидемиологической ситуации по коронавирусу COVID-19", ЦИК планирует обеспечить максимально безопасный избирательный процесс.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Участки на парламентских выборах в одномандатном округе №38 в Хынчештах продезинфицируют, а председателей участковых избирательных бюро обяжут обеспечить надлежащие условия на местах для голосования и на прилегающей территории в радиусе 100 метров.

Об этом сообщается в пресс-релизе Центральной избирательной комиссии. ЦИК предупреждает, что все действия будут предприняты без ограничения права избирателей на участие в выборах.

Окружной избирательный совет, на основании предложений примаров, подготовил 44 участка для голосования, на которых избиратели смогут определить имя того, кто в итоге будет представлять их в парламенте республики.

Новые выборы были объявлены после того, как Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, отказался от кресла депутата в пользу должности примара города Хынчешты.

По информации ЦИК, на данный момент в предвыборной гонке участвуют шесть кандидатов.

За депутатское кресло поборются Ион Мереуцэ (Демократическая партия Республики Молдова), Штефан Гацкан (Партия социалистов Республики Молдова), Олеся Стамате (Партия "Действие и солидарность"), Виталий Балинский (Партия "Шор"), Дорин Киртоакэ (избирательный блок Unirea), Григоре Кобзак (независимый кандидат).

Парламентские выборы в одномандатном избирательном округе №38 муниципия Хынчешты состоятся в воскресенье, 15 марта.

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