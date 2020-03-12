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Избирательный участок.

На выборах в Хынчештах продезинфицируют участки для голосования

© Sputnik / Alexandr Polegenko
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200312/29504328/na-vyborakh-v-khyncheshtakh-budut-dezinfitsirovatsya-uchastki-dlya-golosovaniya.html

В целях соблюдения решений Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью "о развитии эпидемиологической ситуации по коронавирусу COVID-19", ЦИК планирует обеспечить максимально безопасный избирательный процесс.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Участки на парламентских выборах в одномандатном округе №38 в Хынчештах продезинфицируют, а председателей участковых избирательных бюро обяжут обеспечить надлежащие условия на местах для голосования и на прилегающей территории в радиусе 100 метров.

Об этом сообщается в пресс-релизе Центральной избирательной комиссии. ЦИК предупреждает, что все действия будут предприняты без ограничения права избирателей на участие в выборах.

Окружной избирательный совет, на основании предложений примаров, подготовил 44 участка для голосования, на которых избиратели смогут определить имя того, кто в итоге будет представлять их в парламенте республики.

Новые выборы были объявлены после того, как Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, отказался от кресла депутата в пользу должности примара города Хынчешты.

Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов
© Sputnik / Miroslav Rotari
ЦИК предупреждает: 9 марта - последний день для публикации результатов опросов

По информации ЦИК, на данный момент в предвыборной гонке участвуют шесть кандидатов.

За депутатское кресло поборются Ион Мереуцэ (Демократическая партия Республики Молдова), Штефан Гацкан (Партия социалистов Республики Молдова), Олеся Стамате (Партия "Действие и солидарность"), Виталий Балинский (Партия "Шор"), Дорин Киртоакэ (избирательный блок Unirea), Григоре Кобзак (независимый кандидат).

Парламентские выборы в одномандатном избирательном округе №38 муниципия Хынчешты состоятся в воскресенье, 15 марта.

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