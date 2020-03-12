Какова эпидемиологическая ситуация в Приднестровье

Специалисты Республиканского центра гигиены и эпидемиологии дают свою оценку ситуации по респираторным инфекциям, исходя из данных по заболеваемости.

ТИРАСПОЛЬ, 12 мар – Sputnik. В Приднестровье наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ, однако эпидемиологическая ситуация в регионе по респираторным инфекциям неблагополучная. Такую оценку дали специалисты Республиканского центра гигиены и эпидемиологии.

"За неделю зарегистрировано 4147 случаев, в том числе 2573 среди детей до 14 лет. Это на 4,5 % ниже предыдущей недели", - отметили в центре.

Рост заболеваемости на 10% по сравнению с предыдущей неделей отмечается среди людей в возрасте от 30 до 64 лет. В других возрастных категориях отмечается снижение заболеваемости.

Госпитализированы 210 человек с острыми инфекциями верхних дыхательных путей, из них 147 детей в возрасте до 14 лет.

За неделю также зарегистрировано 207 случаев тяжелой острой респираторной инфекций, что на 5% ниже предыдущей недели. Большая часть случаев приходится на возрастную категорию от 30 до 64 года – 63 случая и от 5 до 14 лет – 47 случаев.

В период эпидемиологического надзора за гриппом всего было отобрано 24 пробы для лабораторного исследования. В 10 пробах выявлены вирусы гриппа, в том числе в восьми пробах вирус гриппа А (H1N1), в двух пробах вирус гриппа тип В, а у других трех человек выявлены другие не гриппозные вирусы (риновирус, вирус парагриппа).

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