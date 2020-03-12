Вотум недоверия главе Минэкономики: что решил парламент

Определяющим моментом в принятии решения стало заключение парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Парламент Молдовы не смог в четверг выразить вотум недоверия министру экономики и инфраструктуры Анатолу Усатому.

"Учитывая декларативный характер вотума и несоответствие выдвинутых аргументов реальной ситуации в области дорожной инфраструктуры, комиссия большинством голосов не поддержала вотум недоверия и предлагает парламенту отклонить его", - заявил глава комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.

Большинство депутатов поддержали предложение комиссии и не поддержали вотум недоверия главе Минэкономики.

Авторами этой инициативы выступили депутаты фракции PAS и DA , высказавшие недовольство политикой Минэкономики. По их мнению, она идет вразрез с интересами страны. В частности, парламентарии недовольны тем, что министерство не отразило в Официальном журнале ЕС тендеры на ремонт дорог в республике.

Оппозиция с завидной частотой выражает вотумы недоверия членами кабинета министров Иона Кику. В декабре 2019 года фракции PAS и DA предложили отправить в отставку министра обороны Виктора Гайчука и министра юстиции Фадея Нагачевского. Все эти инициативы успеха в парламенте не имели. В феврале эти фракции решили выразить вотум недоверия главе министерства иностранных дел и евроинтеграции Аурелиу Чокою. Эта инициатива даже не дошла до рассмотрения депутатами, ее отклонили в парламентской комиссии. Впрочем, 6 марта PAS и DA решили повторно выдвинуть вотум недоверия Чокою. Судьба этой инициативы еще не известна.

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