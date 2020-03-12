Молдавские депутаты решили изменить ряд законов, которые касаются предельного возраста зачисления на военную службу по контракту.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Предельный возраст зачисления на военную службу по контракту увеличат. Такое решение принято депутатами парламента Молдовы в окончательном чтении на заседании в четверг.

Согласно документу, решение принято в целях комплектования вооруженных сил гражданами с дефицитными специальностями. Это положение может применяться только один раз во время прохождения военной службы.

"В то же время предстоит отменить статью закона о статусе военнослужащих, которая предусматривает, что предельный возраст зачисления на военную службу по контракту может быть продлен на 5 лет по решению главы военного состава", - отметили в парламенте.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, это ограничение создает менее благоприятные условия военным структурам в сравнении с другими и ставит под сомнение справедливый доступ граждан к трудоустройству.

"Исходя из имеющейся информации, находим, что уровень комплектации военных структур является низким по сравнению с другими государственными учреждениями в области национальной безопасности, общественного порядка и правосудия", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В документе сказано, что одна из причин заключается в том, что граждане, проходившие военную службу по контракту и ушедшие из военных структур в предыдущие периоды, не могут быть задействованы, поскольку достигли предельного возраста в 45 лет.

Авторы этой инициативы депутаты ПСРМ – Василий Боля, Олег Савва, Адриан Лебединский, а также экс-парламентарий Виктор Гайчук, который сейчас возглавляет министерство обороны.

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