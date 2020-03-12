Премьеру дали право открывать склады госрезерва при дефиците продуктов

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Премьер-министр сможет самостоятельно принять решение об использовании продовольствия и товаров из государственного резерва в случае крайней необходимости.
Таким правом главу правительства наделили депутаты парламента на заседании законодательного органа в четверг. Соответствующий законопроект был проголосован в первом чтении.
В документе определены различия между государственными и мобилизационными резервами, а также порядок создания, накопления, пополнения и администрирования таких резервов.
Проектом предусмотрен новый элемент — премьер-министра наделили правом отдать распоряжение о немедленном высвобождении товаров и продовольствия из государственных и мобилизационных резервов в случае крайней необходимости.
В то же время определены виды наказания за нарушение при формировании запасов, поставку просроченного продовольствия или товаров с дефектами.
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