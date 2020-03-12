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Премьеру дали право открывать склады госрезерва при дефиците продуктов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200312/29506008/Premeru-dali-pravo-otkryvat-sklady-gosrezerva-pri-defitsite-produktov.html

Депутаты парламента наделили главу правительства правом разрешить использование продовольствия, запасенного на случай чрезвычайной ситуации.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Премьер-министр сможет самостоятельно принять решение об использовании продовольствия и товаров из государственного резерва в случае крайней необходимости.

Таким правом главу правительства наделили депутаты парламента на заседании законодательного органа в четверг. Соответствующий законопроект был проголосован в первом чтении.

Продукты в магазине.
© Sputnik /
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В документе определены различия между государственными и мобилизационными резервами, а также порядок  создания, накопления, пополнения и администрирования таких резервов.

Проектом предусмотрен новый элемент — премьер-министра наделили правом отдать распоряжение о немедленном высвобождении товаров и продовольствия из государственных и мобилизационных резервов в случае крайней  необходимости.

В то же время определены виды наказания за  нарушение при формировании запасов, поставку просроченного продовольствия или товаров с дефектами.

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Теги:
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