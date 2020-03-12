Действия примэрии Кишинева - муниципальной "преисподней" приходит конец

Торговые точки, установленные в зоне подземных переходов и работающие незаконно, будут демонтированы, сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан. Первую из них ликвидировали возле Педагогического университета.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. В четверг прошел демонтаж первого торгового павильона, незаконно работавшего у подземного перехода на пересечении улиц Ион Крянгэ и бульвара Штефана чел Маре. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил генеральный примар (мэр) муниципия Кишинев Ион Чебан.

Магазин работал на основании разрешительных документов, срок действия которых истек нескольких лет тому назад, и его владельцы ничего не платили муниципалитету.

"Далее мы намерены начать ремонт некоторых подземных переходов. Для нас очень важно, чтобы все экономические агенты работали в рамках законодательства. Это - неразрывная цепь", - сообщил Чебан.

© Photo : Facebook / Ion Ceban Помещения подземных переходов в Кишиневе начинают освобождать от торговых точек, многие из которых располагались там незаконно.

По мнению столичного градоначальника, чем стабильнее арендаторы площадей под коммерческие точки будут платить налоги в местный бюджет, тем эффективнее муниципалитет сможет реабилитировать, ремонтировать и модернизировать столицу.

© Photo : Facebook / Ion Ceban Помещения подземных переходов в Кишиневе начинают освобождать от торговых точек, многие из которых располагались там незаконно.

"В то же время, мы не допустим размещения различных коммерческих подразделений, как кому-то вздумается. В ближайшее время мы представим концепцию на этот счет", - резюмировал мэр города.

В планах примэрии на 2020 год - приведение в порядок пяти подземных переходов в столице. Проекты реабилитации были разработаны давно институтом "Chisinauproiect", однако не были реализованы по сей день. Речь идет о переходах по улицам Теилор (пересечение с проспектом Дачия), Дечебал (пересечение с проспектом Дачия), Ион Крянгэ (возле Педагогического университета), о подземке у Академии наук Молдовы и еще об одной - у торгового центра "MallDova".

В нынешнем году столичная администрация намерена отремонтировать эти объекты, реконструировать лестницы, заменить системы освещения, установить пандусы для удобства людей с ограниченными возможностями и молодых родителей с детскими колясками, обновить, в целом, сами подземные галереи.

В 22-х подземных переходах столицы порядка 80 процентов арендаторов площадей нерегулярно осуществляют выплаты. Они либо сильно задерживают перечисления, либо не делают их вообще. Один из экономических агентов и вовсе задолжал примэрии 13 миллионов леев.

Что же касается восстановления всех подземных переходов в городе, Чебан пообещал уложиться в четырехлетний срок. Злостных неплательщиков арендной платы, а также тех, кто занимал площади в переходах, нарушая законодательные нормы, Чебан попросил добровольно освободить занимаемые помещения.

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