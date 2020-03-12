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исправительное учреждение

Решено: заключенные не смогут досрочно выйти из тюрьмы на этом основании

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200312/29506792/resheno-zaklyuchennye-ne-smogut-vyyti-ranshe-iz-tyurmy-po-etoy-prichine.html

Всего в молдавских тюрьмах находится шесть тысяч 700 заключенных, из них свыше пяти тысяч обратились с жалобой на плохие условия содержания.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Применение судебными инстанциями сокращения тюремного срока заключенным, содержащимся в плохих условиях, будет приостановлено. Депутаты парламента утвердили соответствующий законопроект во втором чтении на заседании в четверг.

Исправительное учреждение, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Жизнь в клеточку - почему молдавских заключенных содержат не так, как надо

Новые положения не будут применяться в отношении жалоб, поданных в соответствии со статьей 4732 пункт 1 Уголовно-процессуального кодекса до даты вступления в силу настоящего закона.

В то же время правительство до 1 сентября 2020 года представит парламенту проект по совершенствованию компенсационного механизма.

По данным Национальной администрации тюрем, до 10 февраля 2020 года зарегистрировано свыше пяти тысяч поступивших от заключенных жалоб по поводу плохих условий содержания в пенитенциарных учреждениях страны. Из общего числа поданных петиций рассмотрено свыше трех тысяч.

Всего в молдавских тюрьмах находится шесть тысяч 700 заключенных.

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