Коронавирус в Молдове: как работают налоговая и полиция

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Государственные учреждения Молдовы выступили с разъяснениями о порядке работы в условиях угрозы распространения коронавируса нового типа.

Как будет работать Налоговая?

Государственная налоговая служба (ГНС) объявила об отмене всех массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В обращении к налогоплательщикам, которое распространила ГНС, налоговое ведомство сообщает, что все собрания, в том числе учебные и практические семинары, откладываются "на неопределенный период".

Налоговая призвала налогоплательщиков в случае, если необходимо их физическое присутствие в помещениях ГНС, соблюдать рекомендации министерства здравоохранения, труда и социальной защиты по предупреждению инфицирования коронавирусом нового типа.

В полиции с обращениями не принимают?

Отделения молдавской полиции по всей стране перестали принимать граждан. Дело - в коронавирусе нового типа.

"В связи с наличием и распространением на территории страны коронавируса нового типа приостановлена аудиенция во всех инспекторатах полиции по стране, включая подразделений Генинспектората", - пояснили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

Подать обращение, уточняют в структуре, можно по телефону "112" или в электронном виде:

igp@igp.gov.md

petitie@igp.gov.md.

"Затем мы выступим с информацией о разрешении гражданам посещать полицейские участки. Отметим, что сотрудники МВД готовы и оснащены для оказания помощи гражданам и, в то же время, защищены лично, принимая во внимание тот факт, что они постоянно подвергаются риску", - добавили в Генинспекторате.

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло шести. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После этого цифра стала расти и власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В стране временно запрещено проведение культурных, социальных или спортивных массовых мероприятий. Кроме того, в республике временно приостановили процесс обучения во всех образовательных учреждениях. Также власти Молдовы решили приостановить авиасообщение с Италией.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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