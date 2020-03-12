Сбежавшие из больницы женщина и ребенок с подозрением на COVID-19 найдены

Также сотрудники полиции оказали помощь врачам для госпитализации женщины из Глодянского района, у которой тоже подозревается COVID-19.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Сбежавшие из кишиневской инфекционной детской больницы женщина и ее ребенок, у которого подозревают коронавирус, найдены. Их везут в медучреждение. Об этом заявили в Генеральном инспекторате полиции.

Ранее женщина повела себя агрессивно по отношению к врачам, вырвалась и сбежала из больницы, взяв с собой ребенка, у которого медики подозревали COVID-19.

"В результате предпринятых действий женщина и ребенок найдены. Они находились у себя дома в Сынжерейском районе. Сейчас их перевозят в Кишинев, где маму и ребенка госпитализируют для проведения необходимых исследований", - отметили в инспекторате.

Также сотрудники полиции оказали помощь врачам для госпитализации женщины из Глодянского района, у которой тоже подозревается COVID-19.

Сейчас парламент рассматривает вопрос об ужесточении наказания за халатное отношение к правилам карантина.

Таким образом, правонарушители могут быть оштрафованы на 50 тысяч леев, либо приговорены к тюремному заключению сроком до семи лет.

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло четырех.

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