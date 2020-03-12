COVID-19 внес коррективы: кафе и рестораны в Кишиневе - на особом режиме

Посетители должны знать: в связи с опасностью распространения коронавируса в столичных заведениях введены особые меры, посетители должны обрабатывать руки дезинфицирующим раствором, а персонал - заполнять медицинские листки и тщательно обрабатывать помещения.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Рестораны и кафе столицы и других городов Молдовы несут убытки, поскольку многих людей охватила иррациональная паника, они боятся заразиться коронавирусом в увеселительном заведении и предпочитают оставаться дома, многие даже откладывают семейные торжества и свадебные церемонии, несмотря на то, что за банкеты была внесена предоплата. Об этом в комментарии корреспонденту Sputnik рассказала председатель Ассоциации рестораторов Молдовы "MĂR" Анета Засавицки.

"За последние три дня, когда в молдавском обществе возникла эта нервозная обстановка, связанная с коронавирусом, убытки рестораторов упали от 40 до 60 процентов. Панические настроения в обществе напрямую отражаются на ведении бизнеса", - рассказала собеседница.

Между тем, по словам Засавицки, всем администраторам и персоналу заведений были отправлены рекомендации, как действовать в сложившейся ситуации, как обеззараживать помещения и даже - на каком расстоянии от клиента находиться во время приема заказа.

В частности, работники проинформированы о том, какую опасность несет коронавирус COVID-19 для здоровья человека. Все сотрудники ресторанов и кафе обязаны сообщать руководству о подозрительных, специфических симптомах острой вирусной инфекции. Также раз в полчаса-час помещения всех кафе и ресторанов должны проветриваться.

Что касается посетителей молдавских увеселительных заведений, им от имени профильной Ассоциации настоятельно рекомендовано избегать излишних контактов - объятий, рукопожатий, поскольку именно так коронавирус может передаваться от человека к человеку.

Кроме того, все официанты должны постоянно напоминать посетителям о необходимости чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим раствором, который появится в туалетных комнатах заведений.

По словам Засавицки, еще одна из рекомендаций, адресованных персоналу кафе и ресторанов, - тщательно мыть столы и помещения заведений в соответствии с санитарными нормами, которые применяются в условиях карантина, объявленного правительством.

Владельцам ресторанов советуют как можно дальше друг от друга расставлять столики, за которыми сидят посетители.

"Но мы думаем, что рестораторы продолжат нести дальнейшие убытки, несмотря на предпринятые в заведениях меры безопасности. А это напрямую отразится на персонале, ведь людям надо выплачивать зарплаты", - подчеркнула Засавицки.

Частично исправить ситуацию, по мнению председателя профильной ассоциации, удастся со стабилизацией характера погоды, когда будут открыты террасы при заведениях. На свежем воздухе риск заразиться будет существенно ниже, чем в замкнутом пространстве.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло четырех. В субботу, 7 марта, в Молдове выявили первый случай заражения возбудителем пневмонии нового типа. COVID-19 обнаружили у женщины, вернувшейся из Милана в Кишинев.

Затем Минздрав республики сообщил о еще двух заразившихся, а спустя сутки - еще об одном случае. А уже 8 марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа.

Впоследствии президент Игорь Додон рассказал, что власти рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий. Последний предполагает увеличение количества заразившихся до тысячи и более.

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