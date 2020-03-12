Парламент одобрил: за нарушение условий карантина будут наказывать строже

Депутаты одобрили сразу в двух чтениях ужесточение наказания за халатное отношение к мерам по предотвращению распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 12 мар – Sputnik. Парламент утвердил в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Соответствующее решение парламент принял в четверг.

Таким образом, поправки предполагают ужесточение уголовной ответственности за нарушение ст. 215 (Распространение эпидемических заболеваний). Теперь она будет предусматривать наказание до семи лет лишения свободы, либо штраф в размере 1000 у.е. (50 тысяч леев). Это в том случае, если действия правонарушителя привели к смерти человека.

Более того, и Кодекс о правонарушениях будет дополнен статьей, которая определяет наказание за "несоблюдение мер по профилактике, предотвращению и борьбе с эпидемическими заболеваниями", "намеренное предоставление ложной или неполной информации, необходимой для эпидемиологической карты" в виде штрафа вплоть до 500 у.е. (25 тысяч леев).

Ранее министр юстиции Фадей Нагачевский отметил, что компетенции по выявлению и наказанию лиц, допустивших нарушение, были распределены между различными ведомствами. При этом Нагачевский подчеркнул, что поправки не будут обладать ретроактивной силой.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло четырех. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев.

Восьмого марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

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