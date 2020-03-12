Румын с коронавирусом ехал из Италии в микроавтобусе, полном жителями Молдовы

Житель Ясс, у которого диагностирован COVID-19, добрался до дома вместе с пассажирами, которые далее направлялись в Молдову.

КИШИНЕВ, 12 марта - Sputnik. В румынском городе Яссы у мужчины, прибывшего из Италии, выявлена коронавирусная инфекция. Это был 31-й случай заболевания COVID-19 в Румынии.

По сообщению местной прессы, 42-летний мужчина приехал в Яссы из Венеции на транзитном рейсовом микроавтобусе, остальными пассажирами которого были жители Республики Молдова.

При этом инфицированный не сообщил о том, что прибыл из Италии, как обязан был сделать по распоряжению властей, и восемь дней он бесконтрольно перемещался по городу.

Первые симптомы заболевания проявились 4 марта, а 10 марта, когда у него усилилась лихорадка, сопровождающаяся сильной головной болью, он был вынужден позвонить в румынскую службу 112 с просьбой о медицинской помощи.

Власти Румынии не сообщают, ведется ли поиск граждан Республики Молдова, которые находились вместе с инфицированным в автобусе, и происходит ли по этому вопросу обмен информацией с молдавской стороной.

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