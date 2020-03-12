Румын с коронавирусом ехал из Италии в микроавтобусе, полном жителями Молдовы

КИШИНЕВ, 12 марта - Sputnik. В румынском городе Яссы у мужчины, прибывшего из Италии, выявлена коронавирусная инфекция. Это был 31-й случай заболевания COVID-19 в Румынии.
По сообщению местной прессы, 42-летний мужчина приехал в Яссы из Венеции на транзитном рейсовом микроавтобусе, остальными пассажирами которого были жители Республики Молдова.
Первые симптомы заболевания проявились 4 марта, а 10 марта, когда у него усилилась лихорадка, сопровождающаяся сильной головной болью, он был вынужден позвонить в румынскую службу 112 с просьбой о медицинской помощи.
Власти Румынии не сообщают, ведется ли поиск граждан Республики Молдова, которые находились вместе с инфицированным в автобусе, и происходит ли по этому вопросу обмен информацией с молдавской стороной.
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