Коронавирус сорвал генеральное собрание судей

Запланированный на 13 марта пленум был отложен на неопределенный срок в связи с запретом властей на проведение массовых мероприятий.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) рекомендовало Высшему совету магистратуры отложить проведение генерального собрания судей, передает пресс-служба ВСМ.

В ВСМ уточнили, что это стало ответом на обращение, отправленное ответственным за эпидемическую ситуацию в республике 11 марта.

Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения, вводится запрет на проведение массовых мероприятий и манифестаций, в которых принимают участие свыше 50 человек. Ограничение действительно до первого апреля.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло шести. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев.

Восьмого марта власти Молдовы объявили "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

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