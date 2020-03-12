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Coronavirus

В Приднестровье вводят карантин и отменяют массовые мероприятия

Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (121)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200312/29510833/v-pridnestrove-vvedut-karantin-i-otmenyat-massovye-meropriyatiya.html

А с будущего понедельника региональные власти намерены временно приостановить работу детских садов, школ и вузов.

ТИРАСПОЛЬ, 12 мар – Sputnik. С 13 марта в Приднестровье вводят карантин и отменяют все массовые мероприятия – кроме заседаний законодательной и исполнительной власти, чьи решения важны для регулирования ситуации в регионе. Как рассказал корреспонденту Sputnik глава МВД Приднестровья Руслан Мова, в детских садах, школах и университетах сейчас каникулы, и с понедельника, 16 марта, они будут продлены.

"Думаю, карантин мы установим недели на две, пока спадет ажиотаж. В Приднестровье нет подтвержденных фактов заражения коронавирусом, но мы понимаем, что он может дойти и до нас, поэтому решили максимально обезопасить наших граждан и вводим карантин", - пояснил он.

Выезжать за рубеж приднестровцам рекомендуют только при острой необходимости. А тех, кто приехал из стран с коронавирусом, будут отправлять на домашний карантин на 14 дней.

© Sputnik / Vitaliy Timkiv
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"Если будет выявлена температура, мы будем отправлять по месту жительства. Если человек будет с признаками заболевания коронавируса, то сразу для изоляции госпитализируем в специальные карантинные зоны в отдельные корпуса, которые обеспечены всем необходимым оборудованием", - сказал Мова.

Он подчеркнул, что если у иностранных граждан без местной прописки проявятся симптомы коронавируса уже во время их пребывания на территории Приднестровья, о них также позаботятся, как и о любом другом жителе региона, изолировав от окружающих в специальной зоне карантина.

По словам главы МВД, в случае необходимости, по всему Приднестровью может быть развернуто до 10 таких карантинных корпусов.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (121)

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Теги:
коронавирус, карантин, Приднестровье


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