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Контрольно-пропускной пункт.

Венгрия запретила въезд из зон риска: как это коснется граждан Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200312/29510952/vengriya-zapretila-vezd-inostrannykh-grazhdan-iz-zon-riska-.html

Доступ закрыт приезжающим иностранцам из трех азиатских и одной европейской страны, где особенно много случаев заболевания коронавирусом.

КИШИНЕВ, 12 мар - Sputnik. Правительство Венгрии запретило въезд на свою территорию всех иностранных граждан (не венгров), которые направляются в страну из зон риска, а именно из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Решение относится и к гражданам Республики Молдова. Также венгерские власти отменили все виды транспортного сообщения с этими странами.

Эта мера будет применяться независимо от того, как путешествуют иностранные граждане (не венгры), которые поступают из зон риска, перечисленных выше.

Также повторно введены проверки в Шенгенской зоне на границе Венгрии с Австрией и Словенией, а также на внешней границе ЕС с Хорватией.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
В ночь на четверг вступил в силу запрет на авиасообщение с Италией

Как сообщила Sputnik Молдова пресс-служба кишиневского дипведомства, там не получали официального уведомления о закрытии границ с Венгрией. В случае поступления такой информации от венгерской стороны министерство незамедлительно сообщит гражданам о мерах, которые они должны предпринять.

Помимо этого, румынские власти совместно с Сербией закрыли семь пунктов пересечения совместной границы в связи с активным распространением коронавируса в Европе. Эта мера вступила в силу с 12 марта.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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С того же числа Молдова временно прекратила воздушное сообщения с Италией. Также вступил в силу и запрет, в соответствии с которым авиаперевозчики обязаны не допускать посадки на воздушные суда, следующие в Молдову, транзитных пассажиров из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи.

Запретительные меры введены Молдовой до 31 марта 2020 года с возможностью продления.

В контексте распространения коронавируса на Украине также было объявлено, что в четверг, 12 марта, начиная с 20:00, будут закрыты 170 из 219 пунктов пересечения границы. В остальных 49 должны быть открыты карантинные зоны.

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