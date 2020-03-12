Еще одна жительница Приднестровья отправлена на домашний карантин

Список предписаний для прибывших из стран повышенного риска, а также информацию об ответственности за неисполнение рекомендаций обнародовало правоохранительное ведомство региона.

ТИРАСПОЛЬ, 12 мар – Sputnik. Начальник медицинского управления местного МВД вынес предписание о необходимости соблюдения ограничительных мер еще одной женщине. Жительница Бендер приехала из Италии.

Полный список дел для содержащегося в карантине

"Симптомов заболевания у нее нет, однако ей рекомендовано не покидать место жительства, не допускать контактов с окружающими, регулярно проводить влажную уборку помещения с применением дезинфицирующих средств, проветривать квартиру, измерять температуру три раза в день, ежедневно допускать врача для проведения осмотра и консультаций", - перечислили в пресс-службе МВД.

В случае ухудшения самочувствия, женщине предписано незамедлительно сообщить медицинскому работнику об этом. Для кварцевания комнат наблюдаемой выдана специальная лампа.

За ослушание – наказание вплоть до уголовного

Как рассказали в МВД, при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, главные санитарные врачи городов и районов выносят гражданам мотивированные постановления об обязательной госпитализации и проведении обследования или о проведении обязательного медицинского осмотра, или о введении ограничительных мероприятий (карантина).

За нарушение вынесенного предписания и санитарного законодательства в целом предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

За невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 25 расчетного уровня минимальной заработной платы (РУ МЗП), то есть от 92 до 460 приднестровских рублей. Рубль по курсу эквивалентен молдавскому лею.

Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности массовое заболевание людей, ответственность будет уже уголовная. Санкция предусматривает наказание в виде крупного штрафа, который может достичь 1000 РУ МЗП (18 400 рублей), либо до 180 часов обязательных работ, или до года – исправительных работ.

Предписание выносится гражданам, которые контактировали с людьми, заболевшими коронавирусной инфекцией.

В Приднестровье под наблюдением медиков продолжают находиться пять местных жителей, прилетевших в Кишинев из-за границы 7 марта. На борту самолета находилась заболевшая коронавирусной инфекцией гражданка Молдовы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK