Еще одна жительница Приднестровья отправлена на домашний карантин

ТИРАСПОЛЬ, 12 мар – Sputnik. Начальник медицинского управления местного МВД вынес предписание о необходимости соблюдения ограничительных мер еще одной женщине. Жительница Бендер приехала из Италии.
Полный список дел для содержащегося в карантине
В случае ухудшения самочувствия, женщине предписано незамедлительно сообщить медицинскому работнику об этом. Для кварцевания комнат наблюдаемой выдана специальная лампа.
За ослушание – наказание вплоть до уголовного
Как рассказали в МВД, при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, главные санитарные врачи городов и районов выносят гражданам мотивированные постановления об обязательной госпитализации и проведении обследования или о проведении обязательного медицинского осмотра, или о введении ограничительных мероприятий (карантина).
За нарушение вынесенного предписания и санитарного законодательства в целом предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.
За невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 25 расчетного уровня минимальной заработной платы (РУ МЗП), то есть от 92 до 460 приднестровских рублей. Рубль по курсу эквивалентен молдавскому лею.
Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности массовое заболевание людей, ответственность будет уже уголовная. Санкция предусматривает наказание в виде крупного штрафа, который может достичь 1000 РУ МЗП (18 400 рублей), либо до 180 часов обязательных работ, или до года – исправительных работ.
Предписание выносится гражданам, которые контактировали с людьми, заболевшими коронавирусной инфекцией.
В Приднестровье под наблюдением медиков продолжают находиться пять местных жителей, прилетевших в Кишинев из-за границы 7 марта. На борту самолета находилась заболевшая коронавирусной инфекцией гражданка Молдовы.
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