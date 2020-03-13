"Когда человек у тебя задышал в руках, ничего не может быть круче"

В феврале в Кишиневе прошел очередной модуль проекта SputnikPro, темой которого стали подкасты и интервью в новых медиа.

В интерактивных тренингах проекта участвовали десятки журналистов, блогеров и студентов. Кишинев, впервые в истории этой международной программы, стал площадкой для новых технологий обучения, иммерсивных мастер-классов в режиме полного погружения.

На время проведения модуля пресс-центр Sputnik Молдова превратился в импровизированный медиа-хаб, где команды молодых репортеров и блогеров создали мини-редакции. Один из тренингов включал в себя проведение интервью с реальными спикерами, интересными и яркими людьми.

Представляем читателям первый из трех публицистических материалов, авторами которых стали участники проекта.

Молдавский пожарный Дмитрий Польщин получил широкую известность, когда в 2016 году его фото попало на обложку американского журнала "International Fire Fighter Magazine". Участники проекта SputnikPro узнали, о чем думает и к чему стремится человек, который не раз рисковал своей жизнью для спасения других людей.

Как собирали деньги на поездку в Америку

Дмитрий оказался "лицом" юбилейного номера одного из самых авторитетных журналов для пожарных не случайно. Но предшествовала этому долгая история. Дмитрий вел активную деятельность в соцсетях, рассказывая о работе пожарных. Однажды ему позвонил представитель американский фирмы, которая производит оборудование для борьбы с огнем. И спросил: "Чем вам помочь?"

"Я еще думаю: "Что? Молдове помочь, просто так, бесплатно?" Познакомились, вступили в переговоры. Переговоры! Я, простой пожарный!", — вспоминает наш собеседник. В итоге фирма из США привезла не два ствола, о которых шла речь сначала, а 4 ручных ствола, 2 лаветных, ручную установку пенного тушения, ствол лом и многое другое на общую сумму более 24000 долларов. Знакомство на этом не прекратилось, и спустя год Дмитрия пригласили на конвенцию пожарных в Индианаполис.

В службе сказали, что денег на поездку в Америку нет. Тогда американцы сами открыли для меня сбор средств на краундфандинговой платформе. И за сутки жители Молдовы больше 2000 долларов.

"В общем, вот так и попал в Америку. Благодаря людям Молдовы", — говорит Дмитрий.

Собранные деньги он вернул стране десятикратно – в виде подаренного оборудования и обмундирования, которое привез из США.

Нечаянный герой: "Человек, который вдохновляет"

В Индианополисе Дмитрию понравилось. Туда на ежегодную конвенцию приезжает 35 тысяч пожарных из США и Канады. Он оказался первым приезжим из Молдовы, и для местных коллег это было в диковинку.

"Приглашали на кофе, чтобы выведать, откуда я "на самом деле", — говорит Дмитрий. И удивлялись: как так? Мол, мы пожарных пинками загоняем на тренинги, а ты пожертвования собирал, чтобы сюда приехать.

И потом в статье о молдавском пожарном в журнале International Fire Fighter, написали: "Дмитрий Польщин – человек, который вдохновил нас всех".

Дмитрий не ожидал такой популярности. Во время конвенции он просто общался с сотрудниками журнала. Их тоже удивляло, что парень из маленькой страны собирал деньги через краудфандинг, чтобы приехать на тренинги, научиться лучше спасать людей. Так и стал главным лицом.

"Тверь — это было очень жестко"

Дмитрий бывал на многих зарубежных тренингах — в Эстонии, в России. В России ему довелось побывать на тренинге под названием "Аварийная разведка и спасение пожарных", разработанном специалистами МЧС РФ. Отрабатывалась сложнейшая ситуация, когда когда спасать надо не гражданских, неподготовленных людей, а самих пожарных.

"Это была просто жестокая заруба, — рассказывает наш собеседник. — Когда нас в первый же день закинули… Ну, мы же приехали все такие, крутые пожарные, деды службы, пятнадцать лет опыта. Мол, ну что вы мне расскажете, я десятки людей спас уже, мне море по колено.

Офицеры знали, что вновь прибывшие так посчитают. Привели к заброшенному зданию, рассказывает Дмитрий, и сказали: "Ребят, вот это горит швейная фабрика. По информации, внутри семеро гражданских людей и пожарное подразделение, которое не отвечает на рацию. Вы можете действовать, как вы хотите, опираясь на свой опыт и на устав".

" А потом нам заклеили маски полностью, чтобы видимость была нулевая, подключили нас к аппаратам дыхания и запустили в это здание, — делится воспоминаниями пожарный. — А мы были все из разных городов и стран, координации нет... Нас тогда "погибло" семь человек в одной комнате, и я был один из них. И мы когда выбрались оттуда, нам говорят: "Ну что, ребят, есть, чему учиться?" Мы говорим: "Есть".

В США на тренировках Дмитрию больше всего запомнилось отношение. Даже если кто-то не очень хорошо выполнял свою работу, инструкторы все равно говорили: "Брат, ты отлично справился! Ты просто молодец. Все классно!"

В том, что касается спасения, оказания первой помощи, аварийно-спасательных работ, больше всего Дмитрию дал был эстонский тренинг. А выживание, тушение пожара в высотных зданиях, управление пожарной техникой – это, конечно, США.

Во тренинге по технике Дмитрий сначала не обнаружил для себя ничего полезного. К нему подошел организатор тренингов и спросил: "Брат, тебе что, неинтересно?"

"Я говорю: "Понимаете, я командир отделения, я должен вести людей в огонь, а к технике отношения не имею, там работают водители" — рассказывает наш собеседник. — А он спрашивает: "А что будет, если твои ребята работают на крыше, а у водителя инфаркт, и лестница стоит, и ребята твои горят, и что ты будешь делать?" Я говорю: "Ну, тогда было бы круто знать лестницу". Он пообещал: "В конце тренинга ты будешь у меня круче всех управлять автолестницей". В итоге, я управлял и лестницей и подъемником".

"Нереально спасти всех людей при таких пожарах"

Похожие учения прошли и в Кишиневе, на Ботанике. Организаторы учений смоделировали самые страшные пожары — клуб "Colectiv" в Румынии, "Хромая лошадь" и торговый центр "Зимняя вишня" в России). Это было чрезвычайно трудно.

"К сожалению, на таких пожарах, однозначно, миллион процентов – спасти всех не удастся, — говорит Дмитрий. — Кто бы там не работал, как бы там не работал – нереально спасти всех людей при таких пожарах.

Пожарный говорит, что на обычных пожарах, когда горит квартира, не возникает выбора, кого спасать, а кого нет. А в ситуации, когда сотни пострадавших, все гораздо тяжелее.

"Ты слышишь все голоса, которые кричат, зовут, и ты не можешь спасти всех. На учениях прочувствовал это на себе. Была такая ситуация, я отчетливо слышал, что где-то рядом кричит девушка, которая просит о помощи, – а там очень сильно кричали, — рассказывает Дмитрий. — Там было порядка 200 "пострадавших", ребята из полицейской академии, играли очень реально... И вот, она кричала, я тянулся, я слышал, я шел на ее голос, я схватил, а когда потащил на себя человека, то увидел, что это парень. И меня это очень сильно поломало. Я хотел помочь этой девушке, я должен был. Но я понял – меня "перещелкнуло", – что я не имею права выбирать, кого спасать, а кого нет. Но такие вещи сильно ломают.

"И тогда я решил нацепить на себя камеру"

Видеоблог Дмитрий завел еще в самом начале своей работы, после выпуска из учебного центра. Первый пожар воодушевил его — горели сразу 9 домов на Нижней Ботанике.

Пожарные выполнили свой долг, удалось избежать жертв. Но когда вечером Дмитрий собрал всю семью у телевизора, то новости его обескуражили.

"Стали показывать очевидцев. И они говорят: "Пожарные приехали без воды, поздно приехали, девять домов сгорело!" — говорит Дмитрий. — Но я же знал, что мы быстро приехали!.. Я же сам принимал воду с утра, у нас была вода! Почему они так говорят?"

И тогда он решил снимать работу пожарных на видеокамеру и публиковать записи в социальных сетях.

"Когда приезжаешь после таких новостей на пожар, начинаешь думать — зачем мне идти туда? Нас же все равно всех загадят по телевидению. А потом вдруг я понял, что если так пойдет дальше, то все пожарные начнут спрашивать себя — а зачем мне это надо?" — говорит Дмитрий.

Его видеоблог быстро набрал популярность. Когда случались пожары, после которых на пожарных обрушивались с обвинениями, он просто публиковал видео об этом пожаре в сети.

" Конечно, сначала это было спорно. Но в итоге получилось очень здорово, получилось изменить мнение очень много людей", — делится Дмитрий.

"Сынок, сгорим мы здесь"

Пожарный, должен бояться за свою жизнь, считает наш собеседник. "Я не пойду в огонь с человеком, который не боится. Потому что такой человек не думает, просто прет, ни на что не обращая внимания. И тогда он погибнет".

Но показывать страх пожарный не имеет права. Дмитрий рассказал о случае, когда горела квартира на 14-м этаже, а внутри была заблокирована парализованная женщина.

"Мы пробрались в квартиру, нашли эту женщину, оттащили ее к окну. Мне, конечно же, было очень страшно. Она мне все говорила: "Сынок, сгорим мы здесь", — вспоминает он. — Я смотрел на дверь комнаты, которая уже начинала гореть, и понимал, что, да, можем. Но, представьте себе, если бы я показал этот страх ей. И я повторял: "Все нормально, я никуда не ухожу. Все будет хорошо".

"Пожарные не живут спасенными и погибшими"

Почему люди его профессии идут в огонь, рискуя своей жизнью?

"Наверное, спасенные жизни – это того правда стоит. Когда человек у тебя задышал в руках, ничего не может быть круче", — задумчиво говорит Дмитрий. "Своих" спасенных он перестал считать, когда счет перешел на десятки. "Пожарные не живут, в принципе, спасенными и погибшими, потому что можно сойти с ума", — твердо заключает он.

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