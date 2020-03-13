Аж слезы капают - цены на лук удивят жителей Молдовы

Цены на основной овощ, используемый при приготовлении, как постных, так и скоромных блюд, вновь вырастут. Жителям республики придется приплатить.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. Репчатый лук в Молдове вновь дорожает - цена за килограмм в оптовой торговле вырастет, в среднем, на 85-90 банов (0,05 долларов - по курсу Нацбанка), а в розничной продаже может достичь 9-10 леев, хотя по сей день она составляла 7-8 леев.

Цены на лук, который является неотъемлемым ингредиентом многих постных блюд, возросли в силу ряда причин, одна из них - сезонных фактор и повышенный спрос на этот корнеплод.

Запасы молдавских аграриев не позволяют в полной мере покрыть потребности рынка, поскольку в овощехранилищах по республике осталось не более полутора тысяч тонн репчатого лука, и тот - не первого сорта и довольно плохого качества. Самый лучший товар аграрии реализовали на внутреннем рынке страны еще в конце минувшего года. © Sputnik / Eleonora Lisnic Во что обходятся фрукты и овощи: подробно о ценах на кишиневских рынках

Не осталось запасов не только в крупных фермерских хозяйствах республики, но и у крестьян, которые еще зимой продавали этот корнеплод в небольших объемах на рынках городов Молдовы.

Подводит и экспорт - компании не рискуют завозить лук по более высокой цене, поскольку боятся, что его не удастся реализовать в полной мере, поэтому на рынки страны зачастую попадают такие же остатки репчатого лука не лучшего качества из соседней Украины. В таких условиях рост розничной цены на лук становится в республике неизбежным.

Горький, но полезный

В отличие от остальных овощей, лук добавляется практически в каждое первое и второе блюдо - пища при этом приобретает более насыщенный вкус и аппетитный аромат. Вдобавок целебные свойства лука оказывают благоприятное воздействие на организм, уберегая от вирусных и инфекционных заболеваний и помогая справиться с самыми различными болезнями.

О пользе лука знают все, ведь эту овощную культуру древние лекари прописывали для лечения недугов четыре тысячелетия назад, и сейчас луковые настои, компрессы, смеси и сок успешно применяют в народной медицине. Однако далеко не все знают о том, какие витамины в луке содержатся, иначе этот уникальный овощ присутствовал бы на каждом столе ежедневно в качестве профилактического средства для общего оздоровления организма.

Острый запах и вкус лука обусловлен эфирными маслами (аллицинами) с высоким содержанием серы. Летучая часть эфирных масел, именуемая фитонцидами, обладает мощным антисептическим свойством. Достаточно положить в комнате разрезанную луковицу, чтобы фитонциды уничтожили большую часть простейших бактерий, микроскопических грибов и инфекций в помещении.

Остальные "детали" салата стали доступнее

Сейчас стоимость тепличных турецких помидоров составляет 22-25 леев за килограмм, томаты сорта "черри" продают по 32-34 лея, огурцы реализуют по 31-33 лея за килограмм.

Специалисты увязывают снижение цен на тепличные овощи, во-первых, с уменьшением спроса со стороны потребителей, во-вторых, с неплохо отлаженной логистикой импортных поставок в сетях супермаркетов – основных продавцов томатов и огурцов в этот период.

Еще три десятилетия назад Молдова могла производить в холодное время года в промышленных масштабах помидоры, огурцы и другие тепличные культуры. Однако печально известная реформа "Пэмынт" внесла свои разрушительные коррективы в развитие отрасли.

После внедрения этой необдуманной "перестройки" эпохи дикого капитализма в республике царила удручающая картина - сотни разоренных теплиц, где овощи и другие плодовые культуры выращивались до того момента с применением самых передовых агротехнологий. Сотни доживающих свой печальный век стальных остовов (тех, что еще не растащили на металлолом) можно увидеть по Молдове то тут, то там.

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