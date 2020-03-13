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Эскиз отремонтированного подземного перехода на виадуке

Подземный переход на виадуке после обновления будет называться "Стамбул"

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200313/29514537/-podzemnyy-perekhod-na-viaduke-budet-otremontirovan-i-nazvan-stambulom.html

По словам столичного градоначальника, примэрия не потратит на работы средства из муниципального бюджета.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. На следующей неделе в Кишиневе начнутся работы по ремонту подземного перехода на виадуке, которые продлятся три месяца. Расходы покроет близлежащий торговый центра Shoppin MallDova.

В переходе восстановят стены, освещение, реконструируют лестницы и обустроят пандусы для людей с ограниченными физическими возможностями.

Подземный переход на виадуке.
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Подземный переход на виадуке.

Генеральный примар Ион Чебан заявил, что муниципальные власти предложили отремонтировать подземные переходы на основе государственно-частного партнерства или при помощи пожертвований от инвесторов.

Отремонтированные переходы будут нести имена крупных городов или стран по всему миру. Переход на виадуке будет назван "Стамбул".

Подземный переход, архивное фото.
© Sputnik / Osmatesco
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Другие столичные "подземки" будут переименованы в "Бухарест", "Москву", "Брюссель", "Тель-Авив", "Вену" и "Баку". Внутри переходов будут изображены виды городов, имена которых они носят.

"Мы намерены в ближайшее время отремонтировать несколько подземных переходов, чтобы они стали доступными и удобными для граждан", - заявил генеральный примар.

Столичный градоначальник также отметил завершение аудита, направленное на определение возможностей для улучшения администрирования подземных переходов, где было обнаружено много нарушений.

"В данной области, – как, впрочем, и во многих других – мы обнаружили большие проблемы. Часть документов мы можем обнародовать, и они будут размещены на сайте примэрии", –  подчеркнул генпримар. 

Ранее Чебан сообщил, что торговые точки , установленные в зоне подземных переходов и работающие незаконно, будут демонтированы. Первую из них ликвидировали возле Педагогического университета. 

Проекты реабилитации были разработаны институтом "Chisinauproiect", однако не были реализованы по сей день. В планах примэрии на 2020 год - приведение в порядок пяти подземных переходов в столице. Кроме перехода у торгового центра MallDovа, будут отремонтированы "подземки" по улицам Теилор (пересечение с проспектом Дачия), Дечебал (пересечение с проспектом Дачия), Ион Крянгэ (возле Педагогического университета) и у Академии наук Молдовы.

Что же касается восстановления всех подземных переходов в городе, Чебан пообещал уложиться в четырехлетний срок. Злостных неплательщиков арендной платы, а также тех, кто занимал площади в переходах, нарушая законодательные нормы, Чебан попросил добровольно освободить занимаемые помещения.

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