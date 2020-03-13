Подземный переход на виадуке после обновления будет называться "Стамбул"

По словам столичного градоначальника, примэрия не потратит на работы средства из муниципального бюджета.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. На следующей неделе в Кишиневе начнутся работы по ремонту подземного перехода на виадуке, которые продлятся три месяца. Расходы покроет близлежащий торговый центра Shoppin MallDova.

В переходе восстановят стены, освещение, реконструируют лестницы и обустроят пандусы для людей с ограниченными физическими возможностями.

Генеральный примар Ион Чебан заявил, что муниципальные власти предложили отремонтировать подземные переходы на основе государственно-частного партнерства или при помощи пожертвований от инвесторов.

Отремонтированные переходы будут нести имена крупных городов или стран по всему миру. Переход на виадуке будет назван "Стамбул".

Другие столичные "подземки" будут переименованы в "Бухарест", "Москву", "Брюссель", "Тель-Авив", "Вену" и "Баку". Внутри переходов будут изображены виды городов, имена которых они носят.

"Мы намерены в ближайшее время отремонтировать несколько подземных переходов, чтобы они стали доступными и удобными для граждан", - заявил генеральный примар.

Столичный градоначальник также отметил завершение аудита, направленное на определение возможностей для улучшения администрирования подземных переходов, где было обнаружено много нарушений.

"В данной области, – как, впрочем, и во многих других – мы обнаружили большие проблемы. Часть документов мы можем обнародовать, и они будут размещены на сайте примэрии", – подчеркнул генпримар.

Ранее Чебан сообщил, что торговые точки , установленные в зоне подземных переходов и работающие незаконно, будут демонтированы. Первую из них ликвидировали возле Педагогического университета.

Проекты реабилитации были разработаны институтом "Chisinauproiect", однако не были реализованы по сей день. В планах примэрии на 2020 год - приведение в порядок пяти подземных переходов в столице. Кроме перехода у торгового центра MallDovа, будут отремонтированы "подземки" по улицам Теилор (пересечение с проспектом Дачия), Дечебал (пересечение с проспектом Дачия), Ион Крянгэ (возле Педагогического университета) и у Академии наук Молдовы.

Что же касается восстановления всех подземных переходов в городе, Чебан пообещал уложиться в четырехлетний срок. Злостных неплательщиков арендной платы, а также тех, кто занимал площади в переходах, нарушая законодательные нормы, Чебан попросил добровольно освободить занимаемые помещения.

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