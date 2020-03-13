Жители домов в трех секторах Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в Кишиневе и в населенных пунктах разных районов страны.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. Компания Premier Energy сообщила, что 13 марта в связи с проведением технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также в нескольких населенных пунктах Молдовы.

Ботаника:

- ул. Бусуючешть 25, Данубиус 59, Сармизегетуза 37/1, 37/4 - в период с 08.45 - 16.00.

Рышкановка:

- ул. Каля Орхеюлуй 19, Кантонулуй 2-10, 20-24, 35-49, 54-72, Конструкторилор 37, М. Витязул 20, Петрикань 2, 17, 23, 20-86, переулок 2 Петрикань 1-8, переулок Петрикань 15A, 82, Поштей 58-92, переулок Поштей 1-9, 8-22 - в период с 09.10 - 16.00.

Буюканы:

- ул. Л. Деляну 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/4A, 5/4G, 5/6, 5A, 5D, 5J, 5Z - в период с 09.10 - 17.00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте premierenergy.md.

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