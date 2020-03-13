Румыния закрыла два пункта пересечения границы с Республикой Молдова

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. Министр внутренних дел Румынии Марчел Вела объявил в четверг вечером, что на заседании Национального комитета по чрезвычайным ситуациям было решено закрыть несколько пунктов пересечения границы с Молдовой, Венгрией, Украиной, Болгарией и Сербией.

С Республикой Молдова будут закрыты с румынской стороны КПП Кагул-Оанча и Липканы-Рэдэуць-Прут. Министр объяснил решение комитета, тем, что для управления ситуацией на многих пограничных пунктах с повышенным трафиком не хватает ресурсов, в то время как на указанных пунктах регулярно регистрируется низкий трафик.

Ранее правительство Венгрии запретило въезд на свою территорию всех иностранных граждан (не венгров), которые направляются в страну из зон риска, а именно из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Решение относится и к гражданам Республики Молдова.

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