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Таможенный пункт Кагул-Оанча

Румыния закрыла два пункта пересечения границы с Республикой Молдова

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200313/29515854/rumyniya-zakryla-dva-punkta-peresecheniya-granitsy-s-respublikoy-moldova.html

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии решил закрыть два пункта пересечения границы с Республикой Молдова.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. Министр внутренних дел Румынии Марчел Вела объявил в четверг вечером, что на заседании Национального комитета по чрезвычайным ситуациям было решено закрыть несколько пунктов пересечения границы с Молдовой, Венгрией, Украиной, Болгарией и Сербией.

Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
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С Республикой Молдова будут закрыты с румынской стороны КПП Кагул-Оанча и Липканы-Рэдэуць-Прут. Министр объяснил решение комитета, тем, что для управления ситуацией на многих пограничных пунктах с повышенным трафиком не хватает ресурсов, в то время как на указанных пунктах регулярно регистрируется низкий трафик.

Ранее правительство Венгрии запретило въезд на свою территорию всех иностранных граждан (не венгров), которые направляются в страну из зон риска, а именно из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Решение относится и к гражданам Республики Молдова.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (124)

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Теги:
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