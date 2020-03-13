В состоянии шести больных COVID-19 — позитивная динамика, новых случаев нет

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Состояние пациентов, госпитализированных в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ с коронавирусной инфекцией, улучшается. Об этом было объявлено на брифинге, который провела в пятницу утром министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
По словам представителей минздрава, у троих пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы в инфекционную больницу, состояние здоровья удовлетворительное. Еще двое ранее поступивших пациентов находятся в состоянии средней тяжести.
У всех больных наблюдается позитивная динамика, температура тела не превышает 37-37,2 градуса, наблюдается сухой кашель.
Еще одна больная коронавирусной инфекцией COVID-19 проходит лечение в Республиканской клинической больнице.
Больные получают медицинскую помощь, проблем с лечением или медикаментами нет, заявила Виорика Думбрэвяну.
С подозрением на COVID-19 в больницы госпитализированы 39 человек, которые в настоящее время проходят тесты.
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