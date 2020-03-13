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Виорика Думбрэвяну

В состоянии шести больных COVID-19 — позитивная динамика, новых случаев нет

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200313/29516532/v-sostoyanii-shesti-bolnykh-covid-19-pozitivnaya-dinamika-novykh-sluchaev-net.html

Министр здравоохранения рассказала об эпидемиологической ситуации в Молдове за последние 24 часа и о том, как чувствуют себя уже заболевшие люди.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Состояние пациентов, госпитализированных в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ с коронавирусной инфекцией, улучшается. Об этом было объявлено на брифинге, который провела в пятницу утром министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

По словам представителей минздрава, у троих пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы в инфекционную больницу, состояние здоровья удовлетворительное. Еще двое ранее поступивших пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
В Молдове зафиксировали 2 новых случая заражения коронавирусом

У всех больных наблюдается позитивная динамика, температура тела не превышает 37-37,2 градуса, наблюдается сухой кашель.

Еще одна больная коронавирусной инфекцией COVID-19 проходит лечение в Республиканской клинической больнице.

Больные получают медицинскую помощь, проблем с лечением или медикаментами нет, заявила Виорика Думбрэвяну.

С подозрением на COVID-19 в больницы госпитализированы 39 человек, которые в настоящее время проходят тесты.

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Теги:
коронавирус


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