Двое пьяных пришли в больницу и заявили, что больны коронавирусом

Мужчинами, которые решили поразвлечься и заявили, что приехали из Италии с инфекцией, займется полиция.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Двое мужчин в нетрезвом виде пришли в приемный покой инфекционной больницы имени Тома Чорбэ с заявлением, что недавно приехали из Италии и подозревают у себя коронавирус.

Об этом рассказала на брифинге министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Оба были госпитализированы, однако затем мужчины заявили, что "хотели пошутить", и никогда не были в Италии.

Данные "шутников" переданы полиции, оба заявителя будут привлечены к административной ответственности.

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло шести, еще 39 человек госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию и проходят тесты.

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После этого цифра стала расти и власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

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