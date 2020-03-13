10:45 13 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.67
  • USD17.51
  • RUB0.23
  • RON4.08
  • UAH0.68
Поиск
Мужчина в маске пьет водку

Двое пьяных пришли в больницу и заявили, что больны коронавирусом

© Sputnik / Grigoriy Vasilenko
Общество
Получить короткую ссылку
82 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200313/29516629/dvoe-pyanykh-prishli-v-bolnitsu-i-zayavili-chto-bolny-koronavirusom.html

Мужчинами, которые решили поразвлечься и заявили, что приехали из Италии с инфекцией, займется полиция.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Двое мужчин в нетрезвом виде пришли в приемный покой инфекционной больницы имени Тома Чорбэ с заявлением, что недавно приехали из Италии и подозревают у себя коронавирус.

Об этом рассказала на брифинге министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Оба были госпитализированы, однако затем мужчины заявили, что "хотели пошутить", и никогда не были в Италии.

Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© Sputnik / Vitaliy Timkiv
В Молдове зафиксировали 2 новых случая заражения коронавирусом

Данные "шутников" переданы полиции, оба заявителя будут привлечены к административной ответственности.

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло шести, еще 39 человек госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию и проходят тесты. 

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После этого цифра стала расти и власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Румын с коронавирусом ехал из Италии в микроавтобусе, полном жителями Молдовы
Из эпицентра событий: про коронавирус в Италии рассказала гражданка Молдовы
Теги:
коронавирус


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Безлюдная Испанская лестница в Риме.
Итальянские города опустели: действует строжайший карантин
Итоги визита Орбана в Молдову: партнерство между Кишиневом и Будапештом
Итоги визита Орбана в Молдову: партнерство между Кишиневом и Будапештом
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться