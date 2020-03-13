Служба "112": люди звонят в панике, подозревая, что заболели COVID-19

Согласно статистике, число обращений в Единую службу спасения "112" значительно не увеличилось после объявления в Молдове первого случая заражения коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. Число обращений, которые ежедневно обрабатывают специалисты Единой службы спасения "112", осталось прежним, несмотря на новости о коронавирусе. Однако несколько изменилась тональность звонков – люди переживают из-за коронавируса нового типа и просят подробнее рассказать о симптомах COVID-19. Об этом заявила пресс-секретарь структуры Анна Карпович.

"Есть ситуация, когда граждане звонят и просят пройти тест на коронавирус. Также есть случаи, когда люди сообщают, что у них есть подозрения на COVID-19, так как они или вернулись из Италии или контактировали с иностранцами", - отметила собеседница.

Она отметила, что за последнюю неделю наблюдается некоторая паника со стороны обращающихся граждан из-за коронавируса.

"Не все говорят, что у них симптомы коронавируса, но жалуются на красное горло, головную боль или затрудненное дыхание", - сказала Карпович.

Она описала действия сотрудников Единой службы спасения в случае таких звонков. "Операторы задают им несколько обязательных вопросов, чтобы передать как можно более достоверную информацию скорой помощи", - отметила Карпович.

По процедуре все происходит так: человек звонит в Единую службу спасения, детально описывает симптомы, а затем операторы передают всю информацию в диспетчерскую скорой, и врачи отправляются к врачу.

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"Конечно, хорошо позвонить и семейному врачу и описать ситуацию, и участковый вызовет скорую", - добавила специалист.

Она подчеркнула, что люди должны понимать важность соблюдения правил личной гигиены и не поддаваться панике.

"К примеру, в среду, 11 марта, с 16.00 до 08.00 четверга, 12 марта, зарегистрировали 1600 звонков, в которых люди попросили предоставить медпомощь. Из них в 158 случаях поступили жалобы на кашель, температуру и так далее", - сказала собеседница.

По ее словам, чаще всего граждане обращаются в службу "112" за медицинской помощью. На втором месте – запросы о помощи полиции, а на третьем спасателей.

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло шести. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После чего власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В стране временно запрещено проведение культурных, социальных или спортивных массовых мероприятий. Кроме того, в республике временно приостановили процесс обучения во всех образовательных учреждениях. Также власти Молдовы решили приостановить авиасообщение с Италией.

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В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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