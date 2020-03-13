Ион Чебан: в подземных переходах в Кишиневе — катастрофа

В Кишиневе завершила работу ревизионная комиссия, которая проверяла состояние подземных переходов и соблюдение правил торговли в расположенных там магазинах.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан рассказал о результатах аудита, проведенного примэрией в подземных переходах столицы. Состояние дел в этой области он назвал "большой катастрофой".

Градоначальник поделился основными выводами ревизионной комиссии в социальной сети Facebook.

По сообщению примара столицы, без разрешения или с нарушением правил над входами и выходами подземных сооружений возведено 17 торговых киосков.

Ревизионная комиссия также выявила, что 14 из 22 арендаторов торговых мест в подземных переходах заключили контракты о субаренде с нарушениями, а собранная арендная плата в 15 раз превышает суммы, установленные местными властями.

Таким образом, по мнению Чебана, муниципалитет ежегодно нес потери, собирая в бюджет в 5-6 раз меньше денег, чем можно было получить в реальности.

Более того, арендаторы в целом накопили задолженности перед бюджетом в размере 16,4 миллиона леев, а ежегодная выплата аренды составляет менее половины от их обязательств.

При этом сбор платежей за аренду государственной собственности достиг в 2019 году исторического минимума, хотя базовый тариф был увеличен на 14%.

Против ряда арендаторов муниципальными властями в прежние годы был подан ряд исков о взыскании задолженности. Однако многие дела были прекращены по сроку давности, а принудительный сбор задолженностей не был проведен. Таким образом, примэрия недополучила около 6,83 миллиона леев.

Подземный переход на виадуке после обновления будет называться "Стамбул">>>

Ремонт подземных переходов в прошлые годы не проводился, в итоге из 20 подземных сооружений, существующих в Кишиневе, только два отвечают всем нормам. Состояние еще 11 переходов оценивается как "удовлетворительное", а семь переходов и вовсе не соответствуют необходимым нормам.

Градоначальник пообещал, что на следующей неделе представит дополнительные данные.

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