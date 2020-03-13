В каком состоянии находятся заразившиеся коронавирусом - уточнение врачей

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев COVID–19 в Молдове достигло шести. Пятеро граждан, у которых выявили коронавирус, находятся в больнице Тома Чорбэ.

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. Состояние больных коронавирусом нового типа средней степени тяжести, заявил на брифинге в пятницу руководитель инфекционной больницы Тома Чорбэ Сергей Гаврилицэ.

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев COVID–19 в Молдове достигло шести. Пятеро человек, у которых выявили коронавирус, находятся в больнице Тома Чорбэ, а одна женщина, у которой первой нашли болезнь, - в РКБ. По словам Гаврилицэ, в больницу Тома Чорбэ помещены и 27 человек с подозрением на коронавирус.

"У пациентов, у которых выявили вчера COVID–19, температура 37,1, кашель и депрессия", - отметил руководитель медучреждения.

По его словам, состояние остальных больных коронавирусом, находящихся в больнице Тома Чорбэ, удовлетворительное.

Еще 12 человек с подозрением на коронавирус находятся в муниципальной детской инфекционной больнице - речь идет о двух мамах и 10 детях.

"Число обращений высокое. Это определяется тем, что люди осознают опасность. Люди приходят и рассказывают историю путешествий", - отметила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Во всех случаях с подозрением на коронавирус люди вернулись в Молдову из Италии.

Власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В стране временно запрещено проведение культурных, социальных или спортивных массовых мероприятий. Кроме того, в республике временно приостановили процесс обучения во всех образовательных учреждениях. Также власти Молдовы решили приостановить авиасообщение с Италией.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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