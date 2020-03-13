Поезд Кишинев-Яссы отменяет рейсы до начала апреля - подробности

Рейсы временно отменили в связи с решением о временном сокращении пассажиропотока. Ранее он ходил три раза в неделю.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Предприятие "Железная дорога Молдовы" сообщает о временном прекращении курсирования поезда Кишинев-Яссы с 14 марта по 2 апреля 2020 года в связи с временным сокращением пассажиропотока.

"В связи с временным сокращением потока пассажиров прекращается курсирование поезда 821/1051-1052/822 Кишинев-Яссы (станция Сокола) с выездом из Кишинева и Сокола с 14 марта 2020 года по 02 апреля 2020 года", - говорится в пресс-релизе ЖДМ.

В четверг, 13 марта, Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии принял решение закрыть два пункта пересечения границы с Республикой Молдова - КПП Кагул-Оанча и Липканы-Рэдэуць-Прут. Министр внутренних дел Румынии Марчел Вела объяснил решение комитета тем, что для управления создавшейся ситуацией с активным распространением коронавируса в стране, на многих пограничных пунктах с повышенным трафиком не хватает ресурсов, в то время как на указанных пунктах регулярно регистрируется низкий трафик.

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло шести.

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После чего власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В стране временно запрещено проведение культурных, социальных или спортивных массовых мероприятий. Кроме того, в республике временно приостановили процесс обучения во всех образовательных учреждениях. Также власти Молдовы решили приостановить авиасообщение с Италией.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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