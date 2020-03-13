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Центральный рынок

Ион Чебан: Центральный рынок Кишинева будет закрыт на карантин

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200313/29519780/ion-cheban-tsentralniy-rynok-kishineva-budet-zakryt-na-karantin.html

Решение приостановить деятельность главного рынка столицы было принято на заседании муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. Центральный рынок Кишинева будет временно закрыт в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом по итогам заседания муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил генеральный примар столицы Ион Чебан.

"Важным решением по предотвращению распространения вируса нового типа является временное закрытие Центрального рынка в Кишиневе. И мы посоветуем другим рынкам сделать то же самое", - написал примар в Facebook.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям был принят ряд мер по борьбе с коронавирусом в столице.

Так, будет прекращена работа социальных столовых, а в муниципальных учреждениях ограничивается доступ к социальным услугам. Доставка еды и предоставление услуг будет организовано по месту жительства.

Мигалка на полицейском автомобиле.
© Fotolia / Andranik123
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Преподавателям кишиневских учебных заведений будет рекомендовано составить учебные программы в письменном виде на две недели вперед.

В общественном транспорте, на детских и спортивных площадках, в местах отдыха и других общественных пространствах будут приняты дополнительные меры по дезинфекции.

Кроме того, на рекламных площадках будут установлены информационные панно с рекомендациями по профилактике COVID-19.

Чтобы обеспечить реализацию этих мер, примэрия Кишинева обратится за помощью к правительству и дипломатическим миссиям, аккредитованным в Молдове.

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