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Коронавирус

В Молдове зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом

© Photo : Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (126)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200313/29520254/moldova-zaregistrirovali-esche--novykh-sluchaya-zarazheniya-koronavirusom.html

Таким образом, к настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло восьми.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. В Молдове подтвердились еще два случая коронавируса нового типа. Об этом сообщила глава Минздрава страны Виорика Думбрэвяну на брифинге в пятницу.

Маска
© Sputnik / Алексей Даничев
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"У нас подтвердились еще два случая инфицирования коронавирусом. Речь о двоих взрослых, они госпитализированы", - заявила министр.

Думбрэвяну подчеркнула, что нет еще ни одного зафиксированного случая заражения внутри страны.

Глава Минздрава сообщила и о состоянии здоровья первых шести инфицированных

"Динамика позитивная. Первая пациентка пошла на поправку, сегодня вышла впервые на прогулку. В целом, у части пациентов состояние здоровья удовлетворительное, у другой – средней степени тяжести", - глава ведомства.

Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

В стране временно запрещено проведение культурных, социальных или спортивных массовых мероприятий. Кроме того, в республике временно приостановили процесс обучения во всех образовательных учреждениях. Также власти Молдовы решили приостановить авиасообщение с европейскими странами.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (126)

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