COVID-19: эксперты ВОЗ проработали с приднестровскими врачами методы борьбы

ТИРАСПОЛЬ, 13 мар – Sputnik. Приднестровских медиков специалисты ВОЗ обучили методам профилактики инфекций и инфекционного контроля с особым вниманием к коронавирусу. Как сказал замминистра здравоохранения Евгений Кузьмин, врачи должны быть готовы к вызову и понимать, что делать в случае распространения инфекции.

"Наша задача – организовать адекватную медпомощь пациентам, а также сдержать темпы роста заболеваемости", - отметил он.

Чувство ответственности за здоровье

Начальник департамента эпидемического надзора за острыми вирусными инфекциями и сезонным гриппом Национального агентства по общественному здоровью Республики Молдова Штефан Георгица подчеркнул, что сейчас главное – осведомленность врачей и населения. Люди должны быть информированными, проникнуться чувством ответственности за свое здоровье, а также здоровье близких людей и сограждан.

"Коронавирусом охвачены все страны мира. Эта инфекция не знает границ: ее не интересует цвет волос, глаз, уровень образованности и достатка. Мы должны бороться с ней общими усилиями", - заявил он.

Рекомендации специалистам

Как рассказали в пресс-службе Минздрава, на семинаре обсуждались аспекты клинического ведения случаев с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторного тестирования. Так, подозрительным считается пациент с симптомами острого респираторного заболевания, прибывший из стран с обширной локальной передачей вируса, либо ранее контактировавший с подтвержденным или вероятным случаем COVID-19.

Врачи совместно с представителями ВОЗ разрабатывали также виртуальный сценарий по алгоритму действий в случае распространения коронавирусной инфекции. А именно как определить количество пациентов, нуждающихся в госпитальной помощи, рассчитать потребности в зависимости от количества заболевших, выявить инфицированного человека.

Координатор программ Лариса Бодерскова рассказала, что два дня назад на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения появился обучающий курс по предупреждению инфекции COVID-19. Он предназначен для медработников и находится в свободном доступе.

Советы людям

Эксперты также сформулировали ряд рекомендаций населению. Так, при отсутствии респираторных симптомов специалисты посоветовали избегать мест скопления людей, поддерживать дистанцию не менее одного метра, часто проводить гигиеническую обработку рук, по возможности не трогать руками нос и рот. При появлении лихорадки, кашля и затрудненного дыхания они призвали носить медицинскую маску и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

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