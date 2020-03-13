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Вандалы не унимаются: в парке Valea Morilor снова украли розу

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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11201
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200313/29521727/vandaly-ne-unimayutsya-v-parke-valea-morilor-snova-ukrali-rozu.html

Фотографию спиленной розы разместила жительница Кишинева. В феврале скульптуру уже крали, но позже она была восстановлена.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. В столичном парке Valea Morilor снова украли фигуру металлической розы. Ранее произошел аналогичный случай, но статуэтку восстановили.

Фото спиленной скульптуры разместила одна из жительниц Кишинева.

"Между тем, на Valea Morilor была уничтожена и недавно установленная вторая pоза. Как так, ребята?", - подписала фото она.

После первого случая кражи в полиции занялись расследованием вопиющего случая порчи металлических декоративных инсталляций, однако детали расследования представлены не были.

В столичном секторе Чеканы вандалы изуродовали еще одну парковую скульптуру – на этот раз пропала металлическая рука.
© Sputnik /
Диагноз - неизлечимый вандализм: в Кишиневе изуродована еще одна скульптура

В феврале вандалы приложили руку и к металлической инсталляции (дама, сидящая на скамейке), установленной на Чеканах - она в прямом смысле слова осталась без руки. Хулиганы приложили немало усилий для того, чтобы скульптура была изуродована, поскольку изготовлена она из стали и покрашена под медь, поэтому особой материальной ценности не представляет, только художественную.

Тогда внимание сотрудников полиции на совершенное правонарушение обратил корреспондент Sputnik Молдова, который сообщил в пресс-службу ведомства о том, что в городе совершен очередной акт вандализма. На место происшествия прибыл сотрудник правоохранительных органов, который зафиксировал акт хулиганства. 

Ранее, в конце января, вандалы пытались уничтожить и статуэтку Маленького Принца, установленного в парке Valea Morilor. Тогда у них это не получилось, полиция обещала найти виновных. Миниатюрная статуя Маленького Принца была установлена в парке в августе 2018 года.

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