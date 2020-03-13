Состоятся ли парламентские выборы в Хынчештах - ответ премьера

Глава правительства сообщил, что принято решение о дополнительных мерах безопасности для граждан, которые будут голосовать в воскресенье.

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. Парламентские выборы в одномандатном избирательном округе №38 в Хынчештах, которые намечены на 15 марта, состоятся несмотря на риски, связанные с коронавирусом нового типа. Об этом сообщил премьер страны Ион Кику на брифинге в пятницу.

"Что касается выборов в Хынчештах: в тесном сотрудничестве с Центризбиркомом и комиссией в Хынчештах принято решение о дополнительных мерах безопасности для граждан, которые будут голосовать в воскресенье. Речь идет о мерах по дезинфекции, проветриванию помещений и так далее", - сказал Кику.

Выборы в Хынчештах

Новые выборы были объявлены после того, как Александру Ботнарь, избранный 24 февраля в этом избирательном округе, отказался от кресла депутата в пользу должности примара города Хынчешты.

По информации ЦИК, на данный момент в предвыборной гонке участвуют шестеро кандидатов.

За депутатское кресло поборются Ион Мереуцэ (Демократическая партия Республики Молдова), Штефан Гацкан (Партия социалистов Республики Молдова), Олеся Стамате (Партия "Действие и солидарность"), Виталий Балинский (Партия "Шор"), Дорин Киртоакэ (избирательный блок Unirea), Григоре Кобзак (независимый кандидат).

Коронавирус в Молдове

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло шести. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После чего власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В стране временно запрещено проведение культурных, социальных или спортивных массовых мероприятий. Кроме того, в республике временно приостановили процесс обучения во всех образовательных учреждениях. Также власти Молдовы решили приостановить авиасообщение с Италией.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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