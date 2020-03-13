Церкви без прихожан: в РМ вводят временный запрет на религиозные собрания

Премьер-министр Ион Кику заявил о временном приостановлении служб для всех культов, представленных в Республике Молдова, из-за угрозы распространения коронавируса.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Массовые отправления всех культов в Республике Молдова будут приостановлена на две недели.

Об этом заявил премьер-министр Ион Кику после заседания Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

"На двухнедельный период приостанавливается вся деятельность религиозного характера, в том числе - службы всех культов", - заявил Кику.

По словам премьер-министра, чрезвычайная комиссия проанализировала возможные негативные эффекты. Решение о приостановке религиозных собраний было принято, так как церковные службы посещают в массовом порядке пожилые люди, а они наиболее уязвимы для коронавирусной инфекции, пояснил премьер.

Кику подчеркнул, что это решение комиссии он обсудит с представителями всех культов, чтобы свести до минимума неудобства, связанные с мерами профилактики коронавируса.

"Так или иначе, физически собрание большого количества людей не представляется возможным", - отметил премьер.

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