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Детский сад

В Приднестровье решили не приостанавливать работу детских садов

© CC0 / Pixabay / FeeLoona
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (126)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200313/29524362/v-pridnestrove-reshili-ne-priostanavlivat-rabotu-detskikh-sadov.html

Местные власти внесли изменения в принятый накануне план мер по противодействию коронавирусной инфекции.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мар – Sputnik. Решением регионального правительства было решено ввести с 13 марта карантин, а с 16 марта приостановить работу детских садов, школ и университетов. Однако в распоряжении, выпущенном сегодня, в случае с организациями дошкольного образования положение поменялось.

"В организациях дошкольного образования учебный процесс не приостанавливать - со строгим соблюдением медицинскими работниками процедуры проверки детей при утреннем фильтре с целью недопущения детей с выраженными симптомами простудных заболеваний", - отмечено в документе.

Coronavirus
Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
В Приднестровье вводят карантин и отменяют массовые мероприятия
В распоряжении также говорится о том, что при выявлении симптомов заболевания необходимо обеспечить изоляцию больных детей и направить их в соответствующие учреждения здравоохранения в сопровождении родителей или медицинских работников.

В Приднестровье случаев заражения коронавирсом не зафиксировано. Под наблюдением медиков продолжают оставаться пять человек, прилетевших в Кишинев из-за границы 7 марта. На борту самолета находилась заболевшая коронавирусной инфекцией гражданка Молдовы.

В четверг, 12 марта, на домашний карантин была отправлена жительница города Бендер, которая вернулась из Италии. На данный момент ни у кого из тех, кто находится под особым наблюдением, не отмечено симптомов какого-либо инфекционного заболевания.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (126)

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Теги:
детские сады, коронавирус, Приднестровье


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