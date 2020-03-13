Опустевший Кишинев - как выглядела столица в пятницу, 13-го

На улицах Кишинева даже в часы пик было непривычно мало людей, в эту атмосферу то и дело вносили диссонанс сирены пролетающей мимо скорой помощи.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. В столице Молдовы, после подтверждения ряда случаев заболевания коронавирусом, все больше воцарялась тишина. Многие предпочли оставаться дома, стараясь избегать выходов на улицы, осознавая всю серьезность ситуации.

© Sputnik / Doina Chiorescu Опустевшие улицы столицы.

Улицы Кишинева были почти пусты, при этом в городе участился вой сирен десятков скорой помощи. Люди, которые решались выйти из дома, двигались поспешно и задумчиво, на их лицах читалось беспокойство.

По словам пресс-секретаря Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи Владиславы Чебан, количество обращений в пятницу увеличилось незначительно. По ее словам, речь не может идти о кратном увеличении вызовов в службу "112".

Накануне было зарегистрировано 2 492 обращения за оказанием первой медицинской помощи по всей стране. Тем не менее, во дворе и у ворот больницы "Toma Ciorba" круглые сутки дежурят кареты скорой помощи и полицейские машин. Они готовы выехать в любое время.

© Sputnik / Клиническая инфекционная больница имени Тома Чорбэ.

Автомобили соответствующим образом оборудованы, врачи скорой помощи одеты в специальный костюмы, защищающие от заражения COVID-19.

Значительно сократилось и количество автомобилей на улицах. Ездят только сотрудники учреждений, которые еще не приостановили свою деятельность.

В общественном транспорте - без столпотворения, некоторые даже предпочитают ездить на такси, чтобы не контактировать со слишком большим количеством людей. Есть и категория граждан, которые ходят пешком и носят защитные маски.

© Sputnik / Doina Chiorescu Люди предпочитают пользоваться такси.

На владельцах ресторанов ситуация также сказалась не лучшим образом. Если до сих пор некоторые заведения были переполнены, сегодня они пустовали. Экономические агенты говорят, что они готовы закрыть залы, даже если это предполагает значительные экономические потери.

© Sputnik / Doina Chiorescu Пустующее кафе.

Некоторые бизнесмены провели встречи с сотрудниками и объявили, что, если ситуация ухудшится, зарплаты будут сокращены от 5 до 20 процентов.

© Sputnik / Cezar Salagor Безлюдный магазин.

К этому часу в Молдове было подтверждено восемь случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, есть 39 подозрительных случаев заражения COVID-19. Все инфицированные приехали из Италии. Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну подчеркнула, что нет ни одного случая заражения у детей.

В Республике Молдова действует красный код опасности заражения коноравирусом. Учебный процесс был приостановлен в среду, 11 марта. Также крупные публичные учреждения, такие как примэрия Кишинева и полиция, объявили о приостановлении приема граждан, чтобы избежать рисков распространения вируса.

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