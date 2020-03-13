00:48 14 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.67
  • USD17.51
  • RUB0.23
  • RON4.08
  • UAH0.68
Поиск
Опустевшие улицы Кишинева.

Опустевший Кишинев - как выглядела столица в пятницу, 13-го

© Sputnik / Doina Chiorescu
Общество
Получить короткую ссылку
57701
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200313/29528053/opustevshiy-kishinev-lyudi-skryvayutsya-ot-koronavirusa-v-domakh-i-ofisakh.html

На улицах Кишинева даже в часы пик было непривычно мало людей, в эту атмосферу то и дело вносили диссонанс сирены пролетающей мимо скорой помощи.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik.  В столице Молдовы, после подтверждения ряда случаев заболевания коронавирусом, все больше воцарялась тишина. Многие предпочли оставаться дома, стараясь избегать выходов на улицы, осознавая всю серьезность ситуации.

Chișinău, martie 2020
© Sputnik / Doina Chiorescu
Опустевшие улицы столицы.

Улицы Кишинева были почти пусты, при этом в городе участился вой сирен десятков скорой помощи. Люди, которые решались выйти из дома, двигались поспешно и задумчиво, на их лицах читалось беспокойство. 

По словам пресс-секретаря Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи Владиславы Чебан, количество обращений в пятницу увеличилось незначительно. По ее словам, речь не может идти о кратном увеличении вызовов в службу "112".

Накануне было зарегистрировано 2 492 обращения за оказанием первой медицинской помощи по всей стране. Тем не менее, во дворе и у ворот больницы "Toma Ciorba" круглые сутки дежурят кареты скорой помощи и полицейские машин. Они готовы выехать в любое время.

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Toma Ciorbă
© Sputnik /
Клиническая инфекционная больница имени Тома Чорбэ.

Автомобили соответствующим образом оборудованы, врачи скорой помощи одеты в специальный костюмы, защищающие от заражения COVID-19.

Значительно сократилось и количество автомобилей на улицах. Ездят только сотрудники учреждений, которые еще не приостановили свою деятельность. 

В общественном транспорте - без столпотворения, некоторые даже предпочитают ездить на такси, чтобы не контактировать со слишком большим количеством людей. Есть и категория граждан, которые ходят пешком и носят защитные маски.

Chișinău, martie 2020
© Sputnik / Doina Chiorescu
Люди предпочитают пользоваться такси.

На владельцах ресторанов ситуация также сказалась не лучшим образом. Если до сих пор некоторые заведения были переполнены, сегодня они пустовали. Экономические агенты говорят, что они готовы закрыть залы, даже если это предполагает значительные экономические потери. 

Chișinău, martie 2020
© Sputnik / Doina Chiorescu
Пустующее кафе.

Некоторые бизнесмены провели встречи с сотрудниками и объявили, что, если ситуация ухудшится, зарплаты будут сокращены от 5 до 20 процентов.

Chișinău, martie 2020
© Sputnik / Cezar Salagor
Безлюдный магазин.

К этому часу в Молдове было подтверждено восемь случаев заболевания коронавирусом. Кроме того, есть 39 подозрительных случаев заражения COVID-19. Все инфицированные приехали из Италии. Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну подчеркнула, что нет ни одного случая заражения у детей. 

В Республике Молдова действует красный код опасности заражения коноравирусом. Учебный процесс был приостановлен в среду, 11 марта. Также крупные публичные учреждения, такие как примэрия Кишинева и полиция, объявили о приостановлении приема граждан, чтобы избежать рисков распространения вируса.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В Молдове зарегистрировали два новых случая заражения коронавирусом
Полное закрытие границ для иностранцев: Украина вводит его через двое суток
В Молдове объявлен "красный код" из-за коронавируса нового типа


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Манекен в защитной маске в витрине магазина в Тбилиси.
Самые яркие фото недели. 7 - 13 марта
Два Ту-160 совершили 15-часовой перелет над Атлантикой
Маршрут и время: стратегические ракетоносцы совершили длительный перелет
Коронавирус
Коронавирус: как защитить себя от COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться