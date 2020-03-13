Введут ли в Молдове чрезвычайное положение из-за коронавируса - ответ Кику

Глава кабинета министров Молдовы сообщил, какие сценарии развития событий нельзя исключать в республике в связи с опасностью распространения COVID-19.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. Пока сложно предсказать, как будет развиваться эпидемическая ситуация с распространением на территории Молдовы коронавируса, однако прибегать к радикальным мерам, таким, как введение в стране чрезвычайного положения, как это произошло в Италии, пока рано. Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику в эфире одной из телепередач на частном канале.

"Да, сейчас мы применяем непопулярные меры, связанные с ограничениями на работу ряда учреждений, с приостановлением авиасообщения с европейскими странами, но мы обязаны это сделать. Надеюсь, что до наступления пасхальных праздников ситуация изменится, эта угроза отступит", - заявил премьер.

Власти страны сделают все возможное, чтобы православные христиане могли посмотреть пасхальную всенощную службы по телевидению или интернету, если положение дел не улучшится, заверил Кику. Он уточнил, что правительство будет действовать по обстоятельствам.

Премьер отметил, что гипотетически власти республики не исключают и возможность введения на всей территории страны чрезвычайного положения. Если эпидемическая ситуация в связи с коронавирусом будет развиваться в негативном ключе, кабмин обратится с запросом к парламенту о введении такой, вынужденной меры.

"Надеюсь, что ситуация не дойдет до этого, но меры по ограничению авиасообщения со странами Европы, по закрытию ряда КПП на границах страны вписываются в чрезвычайные меры, к которым уже прибегло правительство во избежание распространения вируса нового типа", - сообщил Кику.

Премьер уточнил, что при худшем сценарии развития событий понадобится мобилизация людских ресурсов, прежде всего военнослужащих, находящихся в резерве Национальной армии. Все зависит также от ответственности населения, которое должно минимизировать риски распространения вируса нового типа на территории нашей страны.

"Если граждан Молдовы не поймут всю опасность происходящего, нам придется мобилизовать все необходимые ресурсы, даже, как в военное время, если хотите", - подытожил Кику.

В пятницу в Молдове был объявлен "красный код" из-за коронавируса нового типа, такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссии общественного здравоохранения.

"Устанавливается "красный код" на национальном уровне в связи с эпидемической ситуацией в связи с инфекцией COVID-19", - сказано в решении комиссии. До этого в стране с 8 марта действовал "оранжевый код" опасности из-за риска распространения коронавируса нового типа.

Согласно принятому решению, МВД и Минфин обеспечит приостановку работы некоторых КПП на государственной границе с Румынией и Украиной. Также будет приостановлено авиасообщение с европейскими странами.

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