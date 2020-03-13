Грозит ли коронавирус Молдове самым депрессивным сценарием – ответ Додона

Власти готовятся к наихудшему варианту развития событий, когда общее количество зараженных в республике может превысить тысячу.

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. По словам главы государства, власти допускают развитие экстремального сценария, однако рассчитывают на наиболее оптимистический исход. Об этом президент Игорь Додон заявил в эфире одного из частных телеканалов.

По словам главы государства, о вспышке говорить пока преждевременно. Однако он подчеркнул, что к ней нужно быть готовыми.

"Мы должны рассматривать несколько сценариев. Мы готовимся к четвертому – около тысячи, полутора тысяч зараженных", - заявил Додон.

Президент подчеркнул, что есть четкий план размещения возможных пациентов: тысяча мест подготовлены в Кишиневе и еще в полтора раза больше - в регионах. Додона заверил, что, даже при таком количестве зараженных, внутренних ресурсов страны достаточно, чтобы справится с распространением болезни. Он, кроме того, призвал граждан продемонстрировать ответственность по отношению как к своему здоровью, так и к здоровью окружающих.

Президент привел в пример вспышку птичьего гриппа, которая произошла в Молдове в 2010 году, и напомнил, что молдавская система здравоохранения с ней справилась.

"У нас были зафиксированы 36 тысяч случаев заражения, больницы были переполнены. Погибли, к сожалению, 43 человека. Но, наша система выдержала. Справимся и сейчас", - добавил глава государства.

Додон напомнил, что власти рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий - в зависимости от числа инфицированных.

"Для каждого сценария мы разработали четкие протоколы реагирования ведомств... Мы готовы и ко второму, и к третьему, и к четвертому сценарию", - отметил Додон.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло восьми. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. К настоящему моменту на территории всей страны действует "красный код" эпидемической опасности.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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