Грозит ли коронавирус Молдове самым депрессивным сценарием – ответ Додона

КИШИНЕВ, 13 мар – Sputnik. По словам главы государства, власти допускают развитие экстремального сценария, однако рассчитывают на наиболее оптимистический исход. Об этом президент Игорь Додон заявил в эфире одного из частных телеканалов.
По словам главы государства, о вспышке говорить пока преждевременно. Однако он подчеркнул, что к ней нужно быть готовыми.
"Мы должны рассматривать несколько сценариев. Мы готовимся к четвертому – около тысячи, полутора тысяч зараженных", - заявил Додон.
Президент привел в пример вспышку птичьего гриппа, которая произошла в Молдове в 2010 году, и напомнил, что молдавская система здравоохранения с ней справилась.
"У нас были зафиксированы 36 тысяч случаев заражения, больницы были переполнены. Погибли, к сожалению, 43 человека. Но, наша система выдержала. Справимся и сейчас", - добавил глава государства.
Додон напомнил, что власти рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий - в зависимости от числа инфицированных.
"Для каждого сценария мы разработали четкие протоколы реагирования ведомств... Мы готовы и ко второму, и к третьему, и к четвертому сценарию", - отметил Додон.
Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове достигло восьми. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. К настоящему моменту на территории всей страны действует "красный код" эпидемической опасности.
В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.
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