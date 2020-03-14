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Приднестровцев призывают отдавать предпочтение безналичному расчету

© Sputnik / Родион ПРОКА
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (129)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200314/29520941/pridnestrovtsev-prizyvayut-otdavat-predpochtenie-beznalichnomu-raschetu.html

Такой способ оплаты услуг, как считают в главном банке региона, станет дополнительным способом защиты от коронавируса.

ТИРАСПОЛЬ, 13 мар – Sputnik. В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса местный финансовый регулятор рекомендует предпринимать дополнительные меры защиты при использовании наличных денег. А именно - по возможности отдавать предпочтение безналичным платежам с использованием платежных карт, интернет-бэнкинга и мобильных приложений.

"Несмотря на тщательную сортировку и регулярное обновление наличности в обороте, присутствует риск сохранения вируса на банкнотах и монетах", - отмечают в Центробанке.

По рекомендации медицинских работников, после использования наличных денег или банкоматов (платежных терминалов) необходимо мыть или дезинфицировать руки.

Центральный рынок
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Кроме того, рекомендуем коммерческим банкам и крупным торговым организациям, осуществляющим прием/выдачу наличных, по возможности, обеспечить наличие средств обработки рук после контакта с банкнотами, доступных как для кассовых работников организаций, так и для клиентов", - отмечают в банке.

Также коммерческим банкам и торговым точкам напоминают, что необходимо проводить регулярную дезинфекцию платежных терминалов и другого подобного оборудования в течение рабочего дня.

В настоящее время в регионе существует около 2500 торговых точек, где можно рассчитаться с помощью платежных карт и 40 интернет-магазинов. В обращении находится почти 260 тысяч платежных карт.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (129)

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Теги:
коронавирус, Безналичные платежи, безналичный расчет, Приднестровье


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