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Кладбище имени св. Лазаря (Дойна).

В Молдове могут отменить массовое празднование Пасхи и Радоницы

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200314/29528219/v-moldove-mogut-otmenit-massovoe-prazdnovanie-paskhi-i-radonitsy.html

Опасность распространения коронавируса может изменить привычные торжества в связи с Воскресением Господним и поминовением усопших родственников на погостах страны.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Власти республики могут ввести ограничения для верующих православных христиан, которые коснутся участия граждан в праздничном всенощном пасхальном богослужении, а также в традиционном поминовении умерших родственников на кладбищах Молдовы, где у могил собираются почти все члены семьи и близкие усопших на Радоницу.

Армянское кладбище в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Редкая фотография: как отмечали Радоницу в 1941 году

Об этом в эфире одного из частных телеканалов заявил глава Национального центра общественного здоровья Николай Фуртунэ. 

Такие меры, по его словам, правительство страны может предпринять в связи с повышенным риском распространения вируса нового типа COVID-19 в ходе таких религиозных мероприятий. 

"В частности, после Радоницы, когда на кладбища и в церкви приходят тысячи людей, мы можем получить в результате около тысячи зараженных, последствия могут быть крайне серьезными", - уточнил Фуртунэ. 

В нынешнем году праздник Светлого Христова Воскресения православные христиане отметят 19 апреля, а Радоницу - 26-27 апреля. 

Люди
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Молдове объявлен "красный код" из-за коронавируса нового типа

В пятницу, 13 марта, в Молдове был введен "красный код" эпидемической опасности.

В стране временно запрещено проведение культурных, социальных или спортивных массовых мероприятий. Кроме того, в республике временно приостановили процесс обучения во всех образовательных учреждениях. Также власти Молдовы решили приостановить авиасообщение с европейскими странами.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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Теги:
коронавирус, карантин, Радоница, Пасха


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