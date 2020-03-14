В Молдове могут отменить массовое празднование Пасхи и Радоницы

Опасность распространения коронавируса может изменить привычные торжества в связи с Воскресением Господним и поминовением усопших родственников на погостах страны.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Власти республики могут ввести ограничения для верующих православных христиан, которые коснутся участия граждан в праздничном всенощном пасхальном богослужении, а также в традиционном поминовении умерших родственников на кладбищах Молдовы, где у могил собираются почти все члены семьи и близкие усопших на Радоницу.

Об этом в эфире одного из частных телеканалов заявил глава Национального центра общественного здоровья Николай Фуртунэ.

Такие меры, по его словам, правительство страны может предпринять в связи с повышенным риском распространения вируса нового типа COVID-19 в ходе таких религиозных мероприятий.

"В частности, после Радоницы, когда на кладбища и в церкви приходят тысячи людей, мы можем получить в результате около тысячи зараженных, последствия могут быть крайне серьезными", - уточнил Фуртунэ.

В нынешнем году праздник Светлого Христова Воскресения православные христиане отметят 19 апреля, а Радоницу - 26-27 апреля.

В пятницу, 13 марта, в Молдове был введен "красный код" эпидемической опасности.

В стране временно запрещено проведение культурных, социальных или спортивных массовых мероприятий. Кроме того, в республике временно приостановили процесс обучения во всех образовательных учреждениях. Также власти Молдовы решили приостановить авиасообщение с европейскими странами.

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний.

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